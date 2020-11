Landwirtschaft: Bauern-Vertreter wollen nicht locker lassen

Ammerland Erst hat es Demonstrationen vor Molkereien und Schlachtbetrieben gegeben, so auch im Ammerland. Dann folgten die Antworten auf den Forderungskatalog der Landwirte, die auf mehr Geld für Fleisch und Milch hoffen. Nach Sichtung aller Schreiben der weiterverarbeitenden Betriebe konnten der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die LsV-Milchgruppe, das European Milk Board (EMB), die Gruppe „Freie Bauern“ und der „MEG Milch Board“ feststellen: Die Notwendigkeit von Preiserhöhungen wurden anerkannt, wirkliche Lösungen für die existenziellen Probleme der tierhaltenden Betriebe seien – von wenigen Ausnahmen abgesehen – aber nicht herauszulesen. Dabei habe die Gruppe „im Minimum erwartet“, dass man „die Lage der tierhaltenden Betriebe ernster nimmt“.

Den positiveren Antwortschreiben der Molkereien könne eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber der aktuellen Marktsituation entnommen werden und eine grundsätzliche Bereitschaft auch über europäische Lösungsansätze für den Milchmarkt nachzudenken. Dennoch fehle es, so bewerten die Landwirte, an Motivation und Fantasie, sich für den Erhalt der Bauern einzusetzen. Was die Fleischbearbeiter betrifft: Auch in ihren Antworten gehe es eher um eigene Probleme als mögliche Lösungen für die Erzeuger.

Den Landwirten reicht das nicht. Sie wollen nicht locker lassen, um ihre Existenzen zu sichern. „Wir brauchen Kooperation“, so die Initiatoren. Das werde man weiter einfordern.

