Ammerland Jedes Jahr analysiert der Gutachterausschuss die Preise für verkaufte Immobilien. Dabei werden die real gezahlten Summen ausgewertet, nicht die Forderungen von privaten Verkäufern oder Maklern.

• Bauland

Der mittlere Preis für Bauland ist mal wieder deutlich gestiegen. Im Schnitt mussten Häuslebauer im Ammerland 2018 fast 78 000 Euro zahlen – ein Plus von 14 Prozent. Pro Quadratmeter waren das 117 Euro.

Allerdings gibt es im Landkreis große Schwankungen. Die durchschnittlich höchsten Preise wurden in Edewecht fällig mit 153 Euro/Quadratmeter (Vorjahr nur 110 Euro). Es folgen Bad Zwischenahn (133 Euro/Vorjahr 139 Euro), Rastede (125/100 Euro), Wiefelstede (125/144 Euro). Am günstigsten war im Mittel Apen mit 74 Euro (Vorjahr 68 Euro). „Es gibt durchaus noch günstige Grundstücke, allerdings nicht in den Kernorten“, so Holger Seifert, Vorsitzender des Gutachterausschusses.

Wenn man nur auf den Durchschnitt schaut, gaben in Zwischenahn und Wiefelstede die Preise bereits nach. In mittleren oder richtig guten Lagen ist das Preisniveau jedoch deutlich höher (siehe Grafik). Vor allem Zwischenahn hat dabei fast schon Oldenburg eingeholt. Seeblick am Zwischenahner Meer kann preislich sogar noch darüber liegen.

Für Westerstede hat der Gutachterausschuss eine eigene Analyse gemacht. Am günstigsten ist Bauland in Fikensolt mit 65 Euro. Im Zentrum werden zwischen 210 und 350 Euro fällig – insbesondere, wenn sich das Grundstück für die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern eignet.

• Häuser

Egal ob neu oder gebraucht, Bungalow oder Reihenhaus – im Schnitt gab es in allen Segmenten eine Preissteigerung von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr, haben die Gutachter ausgerechnet. Ein- und Zweifamilienhäuser kosteten dabei im Schnitt 228.000 Euro. Reihen- oder Doppelhäuser lagen bei 233.000. Warum sie teurer sind? Bei den Einfamilienhäusern senken ältere Objekte in weniger guten Lagen den Durchschnittspreis. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre sind die Einfamilienhäuser im Mittel um fast 70.000 Euro teurer geworden.

• Wohnungen

Ja, es gibt sie tatsächlich – sinkende Preise. Bei den neuen Eigentumswohnungen ermittelten die Gutachter für das vergangene Jahr einen Rückgang von sieben Prozent. Pro Quadratmeter mussten Käufer 2470 Euro zahlen (Vorjahr 2660 Euro). Eine 100-Quadratmeter-Wohnung ist aber immer noch teurer als ein gleich großes Reihenhaus.

Bei den gebrauchten Wohnungen zogen die Preise jedoch weiter an – auf 1800 Euro/Quadratmeter. Das entspricht einem Plus von acht Prozent.

• Mieten

Hierzu erhebt der Gutachterausschuss keine Daten.

• Infos

Der Oldenburger Gutachterausschuss ist unter Telefon 0441/9215527 erreichbar. Verschiedene Berichte und Analysen zum Immobilienmarkt in der Region sind dort – teils kostenpflichtig – erhältlich.