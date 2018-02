Ammerland Wer im Sommer durch den Landkreis fährt, entdeckt an vielen Feldern oder unscheinbaren Ecken am Straßenrand plötzlich unerwartete Blütenvielfalt. Da leuchten Mohnblumen neben Schmuckkörbchen und Borretsch. Viele der ausgesäten Blumen sind nicht nur fürs Auge schön, sondern bieten eine Ernährungsgrundlage für Biene und Co. Dafür gesorgt haben Ehrenamtliche, die sich im Arbeitskreis „Blühflächen und Lebensräume für Insekten im Ammerland“ engagieren.

„Vor zehn Jahren begann ein Projekt, dass das Ammerland zum Blühen gebracht hat. Damals kam Günther Wassermann vom Kreisimkerverband zu mir, weil er sich um den Insektenrückgang sorgte“, erinnert sich Ute Aderholz vom Umweltbildungszentrum Ammerland. Auch sei das Thema Erhalt der biologischen Vielfalt durch eine internationale Konferenz in Deutschland ins Bewusstsein gerückt worden, so dass sich recht schnell Interessierte zusammenschlossen, um zu handeln. Aus ganz unterschiedlichen Gruppen gab es Resonanz: Gemeindevertreter, Jäger, Landwirte, Imker, Ortsbürgervereine, Umweltschützer.

Wie erfolgreich sich dieses Projekt entwickelt hat, daran wurde jetzt bei einer Arbeitskreissitzung im Kreishaus erinnert. Wie Andrea Hauschke von der Unteren Naturschutzbehörde vorrechnete, investiert der Landkreis jedes Jahr 10 000 Euro, damit das Landvolk, die Jägerschaft, die Ortsbürgervereine oder die Schulen Samenmischungen und Pflegearbeiten finanzieren können. Durch die geleistete ehrenamtliche Arbeit und weitere Eigenmittel kann damit eine Menge bewirkt werden.

„Es werden jedes Jahr zwischen 200 und 250 Hektar Blühflächen angelegt. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und zu informieren“, betonte Dr. Tatjana Hoppe vom Ammerländer Landvolkverband.

Das gelingt, wie einige Teilnehmer bestätigten. So bieten die Edewechter Jäger eine kostenlose Saatgutmischung an, die reißenden Absatz findet. Auch einzelne Familien legen in ihrem Garten insektenfreundliche Flächen an, wenn es auch manchmal, je nach Boden, Witterung und Pflege, zu Rückschlägen kommen kann.

Auch mitten in den Ortskernen wird etwas für das Insektenwohl getan. Da gibt es beispielsweise in Westerstede blühende Verkehrsinseln oder Staudenbeete, wo Insekten Nahrung und Lebensraum finden. Und in den Schulen kann der Biologieunterricht auch mal ins Freie verlegt werden, weil die Schüler in der Blühfläche Insekten beobachten können.

Es müsste aber noch viel mehr getan werden, unterstrichen die Naturschützer. „Das Insektensterben ist nach wie vor ein aktuelles Thema“, betonte Dr. Hoppe. Von den in Niedersachsen lebenden 360 Wildbienenarten seien 63 gefährdet und 45 Arten akut vom Aussterben bedroht. Aber nicht nur Bienen, auch andere bestäubende Insekten sind stark gefährdet.

Auch Vögel sind bedroht, wie Aderholz ergänzt: „Fasane und Rebhühner haben beispielsweise zunehmend Probleme, für ihre Aufzucht Insekten zu finden. Gibt es nicht genügend, verhungern die Jungen.“