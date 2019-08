Noch 544 unbesetzte Lehrstellen

Ammerland Das Ausbildungsjahr 2019 hat begonnen – doch nicht alle Jugendlichen haben eine Lehrstelle gefunden. So teilte die Agentur für Arbeit im Ammerland mit, dass 286 Jugendliche noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Dieser Gruppe, aber auch allen anderen Interessierten, stehen 544 offene Ausbildungsstellen gegenüber. Schwerpunkt ist hierbei vor allem der Gartenbau, aber auch im Einzelhandel, im Handwerk – Dachdecker oder auch Anlagenmechaniker – sowie in der Pflege werden Auszubildende gesucht. Im Vergleich zum Vorjahr gab es übrigens keine große Veränderungen in Sachen freier Lehrstellen. 2018 gab’s zum Start des Ausbildungsjahres noch 543 freie Plätze.