Ammerland Die Entscheidung ist gefallen: Das Bus-Angebot und damit die Anbindung an Oldenburg wird verbessert. Einstimmig hat der Kreistag bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause das Konzept zur Erweiterung des Öffentlichen Personennahverkehrs verabschiedet.

Als Meilenstein bezeichneten die Kreistagsabgeordneten durch alle Fraktionen hinweg den Schritt – und als beispielhaft in Niedersachsen. Gleichzeitig mahnten sie an, jetzt nicht die Hände in den Schoß zu legen. Denn einige Baustellen, so wurde bei den Stellungnahmen der Vertreter der Fraktionen deutlich, gibt es noch.

Zum einen muss aus Sicht der Ammerländer das Tarifsystem überprüft werden, damit das Busfahren wirklich attraktiv wird. Darüber hinaus sollte sich die Stadt Oldenburg darum kümmern, dass Busse künftig schneller durch den Stadtverkehr kommen als Autofahrer – und sich so eine Zeitersparnis im Vergleich zum Autofahren herausstellt. Ebenfalls geäußert wurde der Wunsch nach Einrichtung eines Schülertickets. Damit möglichst viele Pendler über das neue Angebot Bescheid wissen, soll die Verwaltung nun Strategien überlegen, wie insbesondere Mitarbeiter großer Unternehmen, aber auch Mitglieder von Sportvereinen und ähnlichen Initiativen von der Ausweitung des Bus-Angebots erfahren.

Rund 1,5 Millionen Euro kostet die Umsetzung des kombinierten Stadtbus-Regionalbus-Projekts pro Jahr. Eine Summe, die sich durch Einsparungen und Zuschüsse auf 340 000 Euro reduziert. Davon tragen die Stadt Oldenburg (auch hier gab die Politik grünes Licht) und der Landkreis Ammerland je 113 000 Euro. Je weitere 28 300 Euro zahlen Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede und Wiefelstede. Dafür wird das Bus-Angebot um knapp 1,4 Millionen Kilometer mehr Busstrecken erweitert. Das bedeutet:

• Richtung Wiefelstede

Nach Wiefelstede und zurück soll es künftig zwischen Drielake und Wiefelstede im 30-Minuten-Takt mit stündlicher Verlängerung nach Conneforde gehen. Hierbei erfolgt eine Integration der Regionallinie 330, die meist im 60-Minuten-Takt zwischen Conneforde und dem ZOB unterwegs ist. Ebenso integriert werden die Linien 307 (Drielake – ZOB) und 329 (ZOB – Heidkamp). Macht unterm Strich ein Plus von 436 600 Kilometern.

• Richtung Rastede

 Die Linie 340 verdoppelt das bisher stündliche Angebot zwischen Rastede und Oldenburg. Integriert werden die Linien 316 (Blankenburg) und 317 (Ikea). Vom Bahnhof Rastede werden die Busse jeweils stündlich nach Jaderberg und nach Wiefelstede verlängert. Damit erhalten auch zahlreiche Wohngebiete in Rastede umsteigefreie, vertaktete Angebote nach Oldenburg.

Für die Stadt Oldenburg ergibt sich erstmalig eine attraktive Anbindung des nördlichen Bereichs der Wilhelmshavener Heerstraße mit den dortigen Gewerbegebieten. Dort soll es künftig durchgehende Angebote auch im Abend- und Wochenendverkehr geben. So wird die Linie 340 rund 538 800 Kilometer mehr schaffen.

• Richtung Zwischenahn

 Bisher fährt die Linie 350 wochentags stündlich, am Wochenende nur alle zwei Stunden. Diese Linie soll künftig im 30-Minuten-Takt zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn verkehren – mit stündlicher Verlängerung nach Westerstede.

Die 350 wird heute durch die Firma Gerdes im Rahmen des Linienbündels Ammerland-West erbracht. Die Linie 350 soll künftig dann gemeinsam von der Firma Gerdes und der VWG erbracht werden. Dabei wird das stündliche Angebot von Westerstede über Bad Zwischenahn nach Oldenburg komplett von der Firma Gerdes gefahren. Die halbstündige Verdichtung des Taktes ab Bad Zwischenahn wird von der VWG durchgeführt. Auch hier werden somit mehr Kilometer per Bus zurückgelegt, insgesamt 385 500.

• Nach Friedrichsfehn

Heute verkehrt die Linie 329 in ihrem westlichen Abschnitt im 15-Minuten-Takt bis zur Haltestelle „Bloherfelde“. In Richtung Petersfehn besteht tagsüber ein 30-Minuten-Takt. Der Bereich Wildenloh und Eschenplatz wird stündlich angebunden.

Hier sehen die Planungen neben einer Verdichtung auf einen Zehn-Minuten-Takt im Stadtgebiet die Verlängerung der Linienäste von Oldenburg über Petersfehn nach Friedrichsfehn (über die Brüderstraße) bzw. von Oldenburg über Wildenloh nach Friedrichsfehn mit Anbindung des Siedlungsgebietes am Verbindungsweg vor. Sowohl Petersfehn als auch Friedrichsfehn werden dann halbstündlich bedient. Der Fahrplan der Linie 329 ergänzt somit das Angebot der Linie 380.

Die Linie 380 wird weiterhin auf direktem und schnellem Weg von Friedrichsfehn (Haltestellen: Dorfstraße, Brüderstraße und Roter Steinweg) innerhalb von circa 18 Minuten die Stadtmitte Oldenburgs erreichen. Die 329 startet in Friedrichsfehn an der Schule, schließt das Siedlungsgebiet am Verbindungsweg erstmalig an und schafft eine Verbindung zum Stadtteil Bloherfelde, bevor die Linie am ZOB endet. Mit ca. 34 Minuten ist die Fahrtzeit deutlich länger, übernimmt aber die Feinerschließung der Siedlungsgebiete.

• Wann geht’s los?

Geht alles glatt, wird der Fahrplanwechsel zum 15. Dezember 2019 erfolgen. Die Laufzeit ist auf zwei Jahre angelegt, also bis 2021. Im Anschluss wird überprüft, wie das neue Angebot läuft und vor allem angenommen wird. Zwei Jahre läuft auch erst einmal die Förderung durch den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, der 431 000 Euro des Projekts trägt.

Im Rahmen von Gesprächen mit den einzelnen Verkehrsunternehmen hat die Firma Bruns übrigens einen Ausgleich für eventuell entstehende Einnahmeausfälle auf der Linie 380 geltend gemacht. Es wird geprüft, die Einnahmeausfälle der Firma im Rahmen des Einnahmeaufteilungsverfahren des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen zu kompensieren.