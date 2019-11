Ammerland /Oldenburg Schaut man nur auf das Einkommen, dann geht es den Ammerländern ziemlich gut. Nach den neuesten Zahlen des Landesamtes für Statistik haben wir nämlich mehr Geld zur Verfügung als der Durchschnitts-Niedersachse. Und in Weser-Ems gehört das Ammerland zu den Top-Regionen. Die Stadt Oldenburg gehört hingegen zu den Schlusslichtern.

Allerdings geben Durchschnittswerte immer nur ein Mittel an. Der Senior mit der kleinen Rente hat davon auch nicht mehr Geld in der Tasche. Gleichwohl sind solche Statistiken auch ein Indiz , wie gut es einer Region geht. Und das ist für Standortentscheidungen von Firmen durchaus relevant. Auch zeigt eine Kurve über viele Jahre, ob die Entwicklung überproportional gut – oder eben schlecht läuft.

Kommen wir zu den Zahlen: Rein statistisch hatte jeder Ammerländer – vom Säugling bis zur 105-Jährigen – in 2017 ein verfügbares Jahreseinkommen von 22 616 Euro. Mitgerechnet werden dabei Einkünfte wie Gehalt, Renten, staatliche Leistungen, aber auch Kapitalerträge. Steuern und Sozialabgaben sind bereits abgezogen – nicht aber die Kosten fürs Wohnen oder Lebensmittel.

So käme eine vierköpfige Familie theoretisch auf mehr als 90 000 Euro netto. Das dürften nur sehr wenige haben. Allerdings gibt es im Ammerland auch viele Alleinstehende, deren Einkommen deutlich über 22 616 Euro liegt. Und auch Doppelverdiener-Paare schieben den Schnitt nach oben.

Wie kommen die Zahlen zustande? Viel zu hoch oder viel zu niedrig – das sind häufig die Reaktionen von Lesern, wenn wir über Durchschnittseinkommen berichten. Die Zahlen im Artikel stammen vom Landesamt für Statistik. Wie realistisch sind die Zahlen? Nehmen wir mal als Beispiel eine Verkäuferin. Die verdient in Deutschland im Schnitt knapp 2000 Euro brutto – ohne Überstunden, Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Bei Steuerklasse I (ledig) wären das 17 000 Euro netto pro Jahr. In Steuerklasse III (verheiratet) rund 20 000 Euro. Ein Besserverdiener-Paar ohne Kinder mit jeweils 4500 Euro brutto hätte bei Steuerklasse IV zusammen 65 400 Euro Jahresnetto. Rentner erhalten im Schnitt in Niedersachsen 14 808 Euro im Jahr (brutto). Beamte (gehob. Dienst) kommen auf eine Durchschnittspension von 36 000 Euro.

Interessant ist die Steigerung innerhalb von 15 Jahren. Zwischen 2003 und 2017 legte das Durchschnittseinkommen um satte 38,8 Prozent bzw. 6322 Euro zu. Im Vergleich zum Jahr 2000 fällt die Steigerung sogar noch mehr als 1000 Euro höher aus.

Von einer solchen Entwicklung kann man in Oldenburg nur träumen. Hier betrug das Plus über 15 Jahre lediglich 4196 Euro (26,7 Prozent). Bei den absoluten Zahlen rangiert die Großstadt mit 19 920 nicht nur deutlich hinter dem Ammerland, sondern auch genau 2000 Euro hinter dem Landes-Durchschnitt. Unter der 20 000er Marke rangieren nur Delmenhorst, Emden, Leer, Salzgitter und das Schlusslicht Wilhelmshaven (18 498 Euro). Nur noch vier Kommunen schneiden schlechter ab als Oldenburg, 2003 hatte die Stadt landesweit noch 18 Städte und Kreise hinter sich gelassen.

Woran liegen diese niedrigen Einkommenssummen? Da sind in Oldenburg einerseits die Studenten als eine große Gruppe mit nur sehr geringen Geldmitteln. Dann sind die Quoten von Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern in der Stadt deutlich höher als im Umland. Und das wiederum hat in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Zustrom gut verdienender Oldenburger erlebt. Zu tausenden haben sie hinter der Stadtgrenze gebaut. Insbesondere Doppelverdiener-Paare, bei denen die Kinder schon aus dem Haus sind, treiben den Schnitt nach oben.

Diesen Effekt sieht man auch im Landkreis Oldenburg. Mit 23 295 Euro (plus 42 Prozent in 15 Jahren) findet man hier das höchste Durchschnittseinkommen in Weser-Ems. Landesweit vor liegt Harburg (25 670 Euro) – im Hamburger Speckgürtel. Dahinter folgt die VW-Stadt Wolfsburg (24 774).

Nicht berücksichtigt wird bei der Einkommensstudie die Kaufkraft. Hier würde die Schere noch weiter auseinander gehen. Denn die Mieten als ein Hauptkostenfaktor liegen beispielsweise in Oldenburg deutlich höher als in den beiden Nachbarkreisen.

Gerade für den Oldenburger Innenstadt-Handel ist das Umland daher überlebenswichtig. Auch deshalb sind Diskussionen über eine autofreie Innenstadt oder Abbau von Parkflächen problematisch.