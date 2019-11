Ammerland /Oldenburg Die Wirtschaft im Ammerland boomt. Das liegt auch an vielen kleinen und mittelständischen Betrieben. Vor allem das Handwerk hat im Ammerland einen ganz besonderen Stellenwert. Abgesehen vom Landkreis Cloppenburg ist die Dichte an Handwerksunternehmen nirgendwo in Niedersachsen höher. Das geht aus einer neuen Veröffentlichung des Landesamtes für Statistik hervor.

Pro 10 000 Einwohner gibt es bei uns 78 Handwerksbetriebe. Mehr, nämlich 84, gibt es landesweit nur im Kreis Cloppenburg. In der Stadt Oldenburg beträgt die Dichte an Handwerksbetrieben nur knapp mehr als die Hälfte vom Ammerland. 43 Firmen pro 10 000 Einwohner sind es dort. Nur in vier anderen Städten ist sie noch niedriger – Helmstedt (42) sowie die VW-Städte Emden (42), Salzgitter (37) und Wolfsburg (29).

Bei den meisten Handwerksaufträgen in Oldenburg kommen die Firmen mittlerweile aus dem Umland. Neben dem Ammerland und Cloppenburg auch aus Vechta und dem Kreis Oldenburg.

Laut Statistikamt gibt es im Ammerland (124 000 Einwohner) etwa rund 10 500 Handwerker. Von den mehr als 43 000 sozialversicherungspflichtigen Jobs entfällt damit fast ein Viertel aufs Handwerk. In Oldenburg liegt der Handwerkeranteil hingegen gerade mal bei 11,5 Prozent – bei 82 700 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen.