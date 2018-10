Ammerland /Oldenburg Auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Zwischenahner Meer und Neuenkruge ist die Sanierung der Fahrbahn Richtung Oldenburg so gut wie abgeschlossen. Auf den letzten Metern gab es dann allerdings doch noch einige Verzögerungen – und die Baustellen-Pause dauert nicht lang.

Wie Joachim Delfs, Leiter des Geschäftsbereiches Oldenburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag erklärte, ist die eigentliche Fahrbahn fertig. „Derzeit werden noch Leitplanken installiert, dann müssen die Schutzwände zwischen den Fahrspuren abgebaut werden – das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Den Termin 3. November, den Delfs noch im September für die Freigabe aller Spuren genannt hatte, werde man deshalb nicht halten können. „Wir gehen jetzt vom 14. November aus, dann sollten alle Arbeiten erledigt sein“, sagte er – immer noch zehn Tage schneller als in der ursprünglichen Planung. Insgesamt ist die Sanierung dank des Sommerwetters sehr glatt gelaufen.

All zu lange können sich Pendler aber ohnehin nicht über eine baustellenfreie Autobahn freuen. Immerhin stehen noch drei weitere Abschnitte der A 28 zu Sanierung an. Zwei davon möchte die Landesbehörde im kommenden Jahr erledigen.

Los geht es ab Februar 2019 mit der Gegenrichtung der jetzt abgeschlossen Baustelle, also der Fahrtrichtung Westerstede/Leer zwischen Neuenkruge und Zwischenahner Meer. Als Teil einer überregionalen Vereinbarung soll der Verkehr in diesem Abschnitt dreispurig laufen, so Delfs. Für den Schwerlastverkehr sollen zwei Spuren in Richtung Leer zur Verfügung stehen, in Richtung Oldenburg wird es nur eine Spur geben.

Ab Ostern wird es für Autofahrer auf dem Weg in Richtung Oldenburg dann noch etwas anstrengender. Dann wird der zweite Abschnitt für das Jahr 2019 begonnen, der zwischen Neuenkruge und Wechloy. Die Fahrbahn in Richtung Westerstede/Leer werde dabei komplett frei bleiben kündigte Delfs an.

In Richtung Oldenburg werde immer eine Spur zur Verfügung stehen, während die andere von Grund auf saniert werde. „Uns ist klar, dass das für den Verkehr in Richtung Oldenburg in dieser Zeit eine doppelte Belastung bedeutet, insgesamt können wir die Bauzeit aber verkürzen“, sagte Delfs. Bis November 2019 sollen die beiden Abschnitte fertig werden. Dann bliebe für 2020 nur noch der Abschnitt zwischen Wechloy und Neuenkruge in Richtung Westerstede/Leer.