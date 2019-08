Ammerland Es ist etwas in die Jahre kommen, das Radwegenetz im Ammerland. Vor allem die Beschilderung ist eher dürftig. Doch Hilfe ist nah, denn die Planungen, das Netz einmal ordentlich aufzupolieren, laufen bereits.

Doch der Reihe nach: Wie berichtet, hatte der Kreistag Ende September vergangenen Jahres beschlossen, die sogenannte Radwander-Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen. Ein Mammut-Wort mit vielen Buchstaben, hinter dem sich ein Radwege-Netz mit Hunderten von Kilometern und zahlreichen Schildern und Wegweisern verbirgt.

Zur Finanzierung des rund 480 000 Euro teuren Vorhabens sollten, so der Plan, Fördermittel eingeworben werden. Die Umsetzung der Neustrukturierung wurde für 2020 ins Auge gefasst. Der Plan: Das Streckennetz soll überschaubarer und klarer organisiert werden. Mehr Verbindungen zwischen den Ortschaften sollen dabei ebenso realisiert werden wie die Integration von sogenannten Themenrouten.

20 Rundkurse

Dahinter verbergen sich 20 Rundkurse von 35 bis 77 Kilometern Länge. So gibt es etwa die Rhododendron-Route oder auch eine Tour entlang alter Kirchwege rund um das Zwischenahner Meer. Zusätzlich soll flächendeckend im Landkreis ein Knotenpunktsystem eingeführt werden, bei dem sich die Radfahrer anhand von Zahlen orientieren können. Das System ist in den Niederlanden und umliegenden Landkreisen verbreitet und auch schon an einigen wenigen Strecken im Ammerland zu finden. So sollen sich Touristen leichter orientieren können. Insbesondere auch bei Aktionen wie dem „Tag des offenen Gartens“, wenn entlang der Gärten nur mit Hilfe der Radweg-Nummern Routen zusammengestellt werden können.

Soweit das Vorhaben, und wie ist der Stand der Dinge? Es läuft: Über das Leader-Programm konnten Gelder für die Planungskosten akquiriert werden. Leader steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ , zu Deutsch „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“, und ist ein Fördertopf der EU, über den Projekte in ländlichen Räumen bezuschusst werden. Dazu zählt ein solches Radwege-Infrastruktur-Projekt.

Konkret für das Vorhaben im Ammerland heißt das, dass schon mal 15 569 Euro über Leader fließen werden, um die dafür erforderliche Arbeit eines extra beauftragten Planungsbüros in Kiel zu finanzieren. Der gesamte Auftrag hat ein Volumen von knapp 67 000 Euro. Die Projektkosten für Material und Montage wurden bereits bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg angemeldet.

Im August fand ein erster Workshop zur Abstimmung des neuen ortsverbindenden Radwegenetzes statt, ein zweiter Workshop wird jetzt Anfang September ausgerichtet. Dann soll das neue Netz, das die Basis für Knotenpunkte und Themenrouten liefern wird, final abgestimmt werden. Ist dies geschehen, werden die Radverkehrsplaner vom Planungsbüro das gesamte Netz abfahren, um dann die Kosten genauer kalkulieren zu können, hieß es aus dem Dezernat I der Kreisverwaltung.

Zertifizierung zu teuer

Kein Thema ist mehr die ursprünglich angestrebte Zertifizierung als ADFC-Rad-Reise-Region. Grund: Die Kosten für eine Zertifizierung sind zu hoch. Im Landkreis Ammerland lägen sie allein für zehn Routen bei rund 20 000 Euro. Bei jeder weiteren sogenannten Re-Zertifizierung nach drei Jahren wären jeweils noch mal 20 000 Euro fällig. „Die ersten Erfahrungen der Kollegen aus dem Nachbarlandkreis Wesermarsch lassen sich bisher unter der Rubrik ’viel Aufwand, hohe Kosten und überschaubarer Marketingerfolg’ zusammenfassen“, stellte Amtsleiter Fred Carstens in seiner Mitteilung fest.