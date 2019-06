Ammerland Die Kommunen im Ammerland bekommen eine Extra-Finanzspritze vom Landkreis. Das entschied der Kreistag einstimmig auf seiner jüngsten Sitzung.

Insgesamt wurde die Freigabe von 4,2 Millionen Euro an Stadt und Gemeinden bewilligt. Eine erste verlässliche Einschätzung zum Jahresabschluss 2018 zeigt: Es wird ein Überschuss von rund 17 Millionen Euro erwartet, von denen besagte 4,2 Millionen Euro zurückgezahlt werden können. Die Verteilung erfolgt gemäß Kreisumlagen-Schlüssel. Für Apen sind das somit etwa 340 000 Euro, Bad Zwischenahn erhält mehr als eine Million Euro, Edewecht knapp mehr als 728 000 Euro, Rastede rund 770 000 Euro, Westerstede etwa 820 000 Euro und Wiefelstede etwas mehr als 533 000 Euro.

Es war nun das dritte Mal in Folge, dass den Kommunen etwas zurückgezahlt werden konnte. Ein Umstand, der im Kreistag für Diskussion sorgte. So wurde angeregt, im Herbst einmal zu beraten, ob es nicht angesichts der Rückzahlungen sinnvoll sein könnte, die Kreisumlage, die die Kommunen regelmäßig an den Landkreis zahlen, zu senken. Ob es dazu kommen wird, bleibt abzuwarten. Erst einmal dürfen sich die Kommunen des Landkreises über eine Portion Extra-Geld freuen.