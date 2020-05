Politik: Schülerbeförderung soll kostenfrei angeboten werden

Ammerland In einem Antrag bittet die Fraktion im Ammerländer Kreistag „Die Ammerländer/Die Linke“ um die Ermittlung der Kosten für die Schülerbeförderung aller Oberstufen inklusive der Berufsbildenden Schulen. Zudem sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, einen kostenlosen Schülertransport zu realisieren. Im Hinblick auf die Themen „Klimawandel“ und „vermeidbarer CO2-Belastung“ durch Vermeidung des Individualverkehrs bei Fahrten zu und von der Schule solle der zusätzliche Kostenaufwand für die Beförderung aller Schülerinnen und Schüler der Oberstufen und Auszubildenden an den Berufsbildenden Schulen ermittelt werden. Ziel ist es, die Schülerbeförderung in Zukunft kostenfrei anzubieten. „Die Ammerländer/Die Linke“ wollen dabei auch die wirtschaftliche Seite berücksichtigen, indem Kosten für die Schaffung und Versieglung beispielsweise immer weiterer Parkplatzflächen an den BBS in Rostrup und anderen Schulen vermieden werden. Zudem würden durch weniger Individualverkehr auch die Investitionskosten in Verkehrsflüsse an Kreuzungs-/Ampelanlagen gesenkt werden können.

Begründung der Fraktion: Der alltägliche Individualverkehr zu und von den genannten Schulformen könnte über einen für alle Schülerinnen und Schüler kostenfreien Schülertransport deutlich minimiert werden und damit neben der Vermeidung anderer Kostenfaktoren (wie der Schaffung weiterer Parkplatzflächen oder immer größerer und umfangreicherer Ausgestaltung von Ampelanlagen) einen Beitrag zur CO2-Vermeidung in der Region leisten.

