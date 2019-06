Ammerland Die „Tage des offenen Gartens“ gehen am Sonntag, 16. Juni, in die zweite Runde. „Der Auftakt in die Gartensaison 2019 ist sehr gut gelungen: Am ersten Tag des offenen Gartens am 19. Mai haben wir bei gutem Wetter über 2200 garteninteressierte Gäste gezählt. Sehr viele Besucher haben die Besichtigung mehrerer Gärten in eine längere Radtour eingebunden“, berichtet Frank Bullerdiek, Chef der Ammerland-Touristik.

Seit zehn Jahren gibt es im Ammerland die „Tage des offenen Gartens“. Ein Angebot, das nicht nur zahlreiche Touristen wahrnehmen, sondern auch viele Einheimische. „Das ist ja unsere Stärke, der parkähnliche Charakter der Landschaft und die Pflanzenvielfalt im Ammerland. Nicht nur die großen Anlagen, sondern auch die Privatgärten tragen dazu bei“, sagt Bullerdiek.

Die Bandbreite der gezeigten Gärten ist groß und reicht vom Rhododendrongarten über ökologisch gestaltetes Grün bis hin zum Mitmachgarten für Kinder. Die Gärten stehen von 11 bis 18 Uhr für Besucher offen. Der Eintrittspreis beträgt in allen Gärten zwei Euro für Erwachsene; Kinder haben freien Zutritt. Im Park der Gärten in Bad Zwischenahn gelten d die regulären Eintrittspreise.