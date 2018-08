kommentar

Mehr Druck

auf Konzerne

Wenn ich Werbespots für rasend schnelles Internet oder tolle Mobilfunkangebote sehe, bekomme ich umgehend schlechte Laune. Was vielleicht bei den Werbeagenturen in Hamburg oder Berlin prima funktioniert, ist bei uns vielerorts eine Utopie.

Fernsehen mit dem Handy? Mancher Ammerländer wäre schon froh, wenn er damit problemlos telefonieren könnte.

Dabei haben sich die Konzerne schon länger zur „flächendeckender Abdeckung“ bekannt. Doch wer durch das Ammerland fährt, kennt seine Funklöcher. Nein, wir sind hier nicht auf einer Vogelschutzinsel in der Nordsee, sondern in einem boomenden Landkreis. Und ja, wir haben genau dieselben Rechte wie die Werbespot-Erfinder in Hamburg. Hier muss die Bundesnetzagentur und die Politik den Konzernen einfach mehr auf die Finger gucken – und gegebenenfalls hauen.

Man sollte vielleicht auch die Ungerechtigkeit der Tarife per Gesetz abschaffen. Ich zahle für meine 16 MBit nämlich genauso viel wie Großstädter beim selben Anbieter für 100 MBit.

