Ammerland Sei es die wirtschaftliche Dynamik, die Bevölkerungsentwicklung, Kriminalität oder die Arbeitslosenquoten – das Ammerland gehört in Niedersachsen fast immer zu den Regionen mit den besten Ergebnissen. Auch im neuen Test von Focus-Money reicht es für das Ammerland zu einem Podestplatz – zumindest in Niedersachsen. Hier liegen die Kreise Harburg (bundesweit Platz 34) und Stade (38) vorn, was maßgeblich an der Nähe zu Hamburg liegt. Und dann kommt auf Platz 44 im Bundesranking bereits das Ammerland. Im Vergleich zur Studie vor einem Jahr bedeutet das einen gigantischen Sprung um 110 Plätze nach vorn.

Hinter dem Ammerland folgt im Nordwesten der Landkreis Oldenburg auf Rang 49. Die Nachbarkreise Cloppenburg (80) Friesland (102) und Wesermarsch (164) konnten sich ebenfalls verbessern. Die Stadt Oldenburg hingegen rutschte ab auf 180. Rang. Leer kommt auf Platz 231.

Untersucht wurde von Focus Money auf Grundlage amtlicher Zahlen die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, das Bevölkerungswachstum, die Einkommen, Investitionen, Bruttoinlandsprodukt sowie eine Reihe weiterer Kernfelder. Beim Ammerland sorgte vor allem der Mix guter Daten und einer nachhaltigen Entwicklung für den Sprung in der Tabelle.

• Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit gehört zu den niedrigsten in Niedersachsen. Und in der Studie sind noch nicht einmal die ganz frisch vorgestellten Daten für 2017 berücksichtigt. Hier lag das Ammerland im letzten Quartal zwischen 3,8 und 4,1 Prozent.

• Erwerbstätigkeit

Zwischen 2011 und 2015 ist die Zahl der Erwerbstätigen nur in 18 Kreisen in Deutschland stärker gestiegen.

Die Fast-Vollbeschäftigung hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung des Brutto-Inlandsproduktes (Summe aller erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen). Hier kommt das Ammerland im Focus-Money-Ranking auf den 37. Platz in Deutschland.

• Wertschöpfung

Bei der Bruttowertschöpfung allerdings können ländlich geprägte Regionen nicht mithalten. Hier haben die Automobilstandorte Ingolstadt (Audi) Böblingen (Mercedes) und Heilbronn (Audi) die Nase vorn. Das Ammerland rutscht in diesem Bereich in die zweite Hälfte der Tabelle (Rang 284).

• Einkommen

Beim verfügbaren Einkommen markiert unser Landkreis immerhin die Mitte (Rang 194). Zwischen 2011 und 2015 lag das frei verfügbare Einkommen pro Ammerländer – rein statistisch – bei 20 476 Euro. In der Stadt Oldenburg waren es fast 2000 Euro weniger, ebenso im Kreis Cloppenburg. Bundesweites Schlusslicht ist Gelsenkirchen (15 754 Euro). Als einziger Landkreis über die Marke von 30 000 Euro kam Starnberg. Dort, wo viele Millionäre aus München ihren Erstwohnsitz haben, lag das verfügbare Einkommen bei 34 470 Euro. Wer dort allerdings über keine eigene Immobilie verfügt, muss jedoch eine ganz andere Mietbelastung berücksichtigen als im Nordwesten.

Bei uns tut sich aber zunehmend etwas bei den Gehältern. Durch den Fachkräftemangel in etlichen Branchen lockt so manche Firma bereits jetzt mit finanziellen Extras.

• Investitionen

Im mittelständischen Ammerland sind vor allem viele kleinere Betriebe das Rückgrat. Und die investieren in der Summe oft mehr als Großkonzerne. So erklärt sich Platz 83 im Bereich der Gewerbeinvestitionen.

• Bevölkerung

Bei der Bevölkerungsentwicklung ist dann der Nordwesten wieder im Spitzenfeld des Rankings angekommen. Delmenhorst schafft hier Platz acht, es folgen Oldenburg (10), Osnabrück (14), Cloppenburg (32) und das Ammerland (46). Alllein in 2016 gab es ein Einwohnerplus von 1,5 Prozent im Ammerland. Die Macher der Studie werten das als ganz dicken Pluspunkt im Bereich der Zukunftsentwicklung. Das Ammerland profitiert dabei allerdings vor allem durch Zuzüge – zumeist aus dem boomenden Oldenburg, wo Wohnraum und Baugrundstücke rar und teuer sind.