Ammerland Raten Sie mal, wie sich der Arbeitsmarkt im Ammerland entwickelt hat? Wie viel Prozent mehr Stellen sind in den vergangenen sieben Jahren entstanden? Die Antwort ist beeindruckend: Um 23,2 Prozent hat seit Mitte 2010 die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs zugenommen.

Das Ammerland liegt dabei landesweit auf Platz sechs, hauchdünn hinter der Grafschaft Bentheim und leicht hinter den Kreisen Osnabrück, Cloppenburg und Aurich. Spitzenreiter ist Harburg im Hamburger Speckgürtel (plus 28 Prozent). Das geht aus ganz frischen Zahlen des Landesamtes für Statistik hervor.

Der Jobboom zeigt sich auch bei der Arbeitslosenquote. Wer hätte vor Jahren ernsthaft Monatsquoten mit einer drei oder vier vor dem Komma für möglich gehalten?

Nicht nur im Job-Ranking liegt das Ammerland vorn, sondern auch in Regionen-Vergleichen. Erst im Januar hatte Focus-Money das Ammerland landesweit auf Platz drei eingruppiert – knapp hinter den beiden Hamburger Nachbarkreisen Stade und Harburg.

Nun hat auch die Schwester-Zeitschrift Focus ein eigens Ranking aufgestellt und alle 401 Landkreise und kreisfreien Städte bewertet. Dabei schneidet das Ammerland nicht ganz so gut ab wie bei Focus-Money, gehört aber in Niedersachsen immer noch zu den besten fünf.

Fünf Hauptkategorien hat Focus in seinem Deutschland-Ranking zumeist mit statistischen Daten des Landesämter untersucht – Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität und Standortkosten, Einkommen und Attraktivität sowie Lebensqualität. Bundessieger bei dem Münchner Blatt wurde der Landkreis München. Auch die weiteren Top-Platzierungen gingen allesamt in den Süden der Republik. Die hinteren Ränge der 401 Regionen werden überwiegend von ostdeutschen Regionen besetzt, wenngleich mit Wilhelmshaven, (394) und Bremerhaven (377) auch zwei Nordlichter ganz weit hinten landen.

Bundesweit schafft es das Ammerland mit Platz 167 in die vordere Hälfte der Bundestabelle, knapp hinter Hamburg (162). Nummer eins in Niedersachsen ist Wolfsburg (121). Es folgen Vechta (141), Diepholz (164) und Harburg (166). Die Stadt Oldenburg liegt auf Rang 235, Cloppenburg auf 199, die Wesermarsch gar nur auf Platz 271 und Bremen ist 280.

Schaut man auf die Einzelkategorien, schneit das Ammerland bei den Firmengründungen (Platz 52) am besten ab. Bei Wachstum und Jobs reicht es nur zu Platz 240. Das klingt überraschend angesichts der neuen Zahlen zur Beschäftigung. Der Focus hat allerdings einen kurzfristigen Vergleich gezogen. Da im Ammerland der Boom früher als anderswo begonnen hat, waren die (prozentualen) Steigerungen in den vergangenen beiden Jahren auch nicht mehr so enorm.

Ebenfalls schwer nachzuvollziehen ist Rang 234 bei der Lebensqualität. Dies liegt vor allem daran, dass viele jungen Menschen wegziehen und nicht etwa zuziehen. Der Grund dafür ist klar: Das Ammerland hat keine Universität.

Plätze im Mittelfeld gibt es für Produktivität und Einkommen. Was die Focus-Studie dabei aber nicht berücksichtigt hat, waren die Kosten fürs Wohnen. Und da liegt die Region München weit vor uns.