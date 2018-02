Ammerland „Ich bin so stolz und so froh, dass ich meinen beiden Kindern heute endlich Wünsche erfüllen kann, für die ich früher nie Geld gehabt habe. Meine Tochter und mein Sohn haben nun von meinem ersparten Geld schön eingerichtete Zimmer erhalten, sie bekommen auch mal neues Spielzeug oder neue Kleidung oder im Sommer ein Eis“, sagt Marie (26). „Früher hätte ich dafür kein Geld gehabt, was mir sehr leid tat. Aber mein ganzes Leben drehte sich nur um Spielautomaten. Dort hatte ich Glückserlebnisse. Meine Mutter und ich haben manchmal sogar das Auto abgesucht, ob sich dort nicht noch zufällig ein Euro oder ein 50-Cent-Stück findet, mit denen wir hätten spielen können.“

Marie aus Apen (Name von der Redaktion geändert) ist eine „trockene Automatenspielerin“. Acht Jahre ihres Lebens drehte sich alles nur um Spielhallen, ihre Mutter, selbst spielsüchtig, hatte sie als 15-Jährige mit dorthin genommen. Nach kurzer Zeit zog es Marie allein immer wieder in Casinos; dass sie noch keine 18 war, habe damals niemanden interessiert.

Automat als Freund

„Zuhause bekam ich keine Liebe und keine Anerkennung. Der Automat war mein Freund, durch ihn bekam ich Glücksgefühle, wenn ich gewann. Es war schön, mit ihm zu spielen. Ich lebte völlig abgeschottet, hatte später zwei Jobs und bekam früh meine Tochter. Sie war viel bei der Tagesmutter. Und ich war nach der Arbeit bis nachts in der Spielhalle. Ich wusste damals nicht, wie man Beziehungen pflegt, Freundschaften und Partnerschaften. “

Zwei Jobs und Kredite

Von ihrem Lohn als Verkäuferin konnte Marie ihre Spielsucht nicht finanzieren. „Ich lieh’ mir Geld, nahm Kredite auf und wollte eigentlich andere Dinge bezahlen, aber vieles landete im Automaten. 40 000 Euro habe ich bestimmt verspielt, da sind die Gewinne, die ich natürlich sofort wieder einsetzte, nicht dabei. 1000 Euro kann man locker verspielen am Tag. Schlimm war es natürlich, wenn man verloren hat. Ich hatte das Glück oder das Pech, dass ich zweimal im Monat Lohn bekam. Gereicht hat das nicht.“

Seit zwei Jahren hat die 26-Jährige nicht mehr gespielt. „Ein Mann hatte mich bei meinem letzten Spielhallenbesuch gefragt, was ich dort eigentlich täte, ich hätte doch zwei Kinder, um die mich kümmern müsse. Ich bin heulend zusammengebrochen und wollte nur noch raus aus diesem Leben. Völlig fertig habe ich später in der Fachstelle Sucht der Diakonie gegessen.“

Die meisten Spielhallen in Wiefelstede Im Ammerland gibt es derzeit 18 Spielhallen mit Konzessionen. In der Gemeinde Apen eine; jeweils drei in Bad Zwischenahn und Rastede, drei in Westerstede. Edewecht hat vier, Wiefelstede fünf Hallen. Darüber hinaus gibt es noch vier Spielhallen in Westerstede, die gegen eine angekündigte Schließung vor Gericht gegangen sind. Diese Spielhallen sollen geschlossen werden, weil der Mindestabstand von 350 Metern zur nächsten Spielhalle nicht gegeben ist. Alle Gemeinden bemühen sich durch Mindestabstände, die Zahl der Spielhallen zu senken. Hilfe erhalten Spielsüchtige z.B. bei der Fachstelle Sucht der Diakonie, Fährweg 2, in Bad Zwischenahn, Telefon 0 44 03/31 79.

Geld wird verwaltet

Ein mehrmonatiger Klinikaufenthalt folgte, auch heute noch wird Marie psychotherapeutisch betreut. Sie lebt mit ihren Kindern in einer kleinen Wohnung. „Ich habe eine Privatinsolvenz hinter mir und lerne jetzt, mit Geld umzugehen. Seit einem Jahr habe ich keinen Zugriff auf mein Konto. Das will ich derzeit auch nicht. Das Gericht hat mir einen Betreuer zugeteilt. Ich komme mit 50 Euro pro Woche aus und wenn ich mehr brauche, z.B. für Anschaffungen für ein Kinderzimmer, bekomme ich es. Ich bin so glücklich.“

„Meine künftige Frau – wir heiraten im März – verwaltet mein Geld, ich habe keine EC-Karte mehr, bekomme 100 Euro Taschengeld und das ist gut so“, sagt Stefan (43). Auch der Westersteder, der im wirklichen Leben anders heißt, hat die Hölle hinter sich. „Ein kleines Haus habe ich verspielt. Mit meinem Lohn – auch ich hatte später zwei Jobs in der Gastronomie – und fünf Krediten habe ich das finanziert.“ Wenn er die ebenfalls verspielten Gewinne dazuzähle, seien es bestimmt 250 000 Euro gewesen.

Diagnose Tumor

Stefan wurde mit Anfang 30 spielsüchtig, als seine große Liebe plötzlich starb und es ihm nicht gelang, aus einer unglücklichen Beziehung auszusteigen. Zwei Jobs, jede Nacht in der Spielhalle, jede Nacht zwei Stunden Schlaf, irgendwann brach er zusammen. Eine Therapie folgte. Als sich sein Leben halbwegs wieder ordnete (er hatte fast drei Jahren keine Spielhalle mehr betreten), bekam er die Diagnose: Tumor.

„Ich habe mich nur noch betäubt, übers Internet gespielt, mit dem Handy, der Konsole, mit allem, was ging.“ Ein Selbstmordversuch, dann erneut eine Therapie. Seit Mai 2017 ist er trocken. „Leute, die spielen wollen, finden immer einen Weg“, sagt Stefan, der auch eine private Insolvenz hinter sich hat. Ob er auf Dauer aufhören kann? „Ein Risiko bleibt immer.“