Ammerland Die Arbeitslosenquote befindet sich auf einem Rekordtief von 3,5 Prozent. Denn obwohl das Ammerland wächst und wächst, entstehen massenweise neue Jobs. Zwischen Juni 2013 und September 2017 waren es genau 6020 neu geschaffene sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Das geht aus einer Studie des Landesamtes für Statistik hervor.

Allein zwischen Herbst 2016 und 2017 gab es ein Plus von 3,8 Prozent – der drittbeste Wert in Niedersachsen (nach Harburg und Cloppenburg). Genau 43 289 Stellen zählten die Statistiker. 51 Monate zuvor waren es noch 37 269 gewesen. Der Anteil der Frauen liegt dabei bei 44 Prozent. Allerdings sind viele Jobs keine Vollzeitstellen. 27 Prozent arbeiten in Teilzeit (landesweit sind es 28,6 Prozent).

Die meisten Arbeitsplätze gibt es nicht in der größten Gemeinde (Bad Zwischenahn), sondern in der Stadt Westerstede. Dort und in Rastede war der Zuwachs an Stellen innerhalb der vergangenen vier Jahre besonders groß. Auf Gemeindeebene wurden allerdings nur Daten zum 30. Juni 2017 ausgewertet. Kreisweit stieg im darauffolgenden Quartal die Zahl der Jobs noch einmal um rund 1500. Untersucht wurde auch, wo die Menschen arbeiten. Auf Platz eins liegt überall inzwischen der Dienstleistungssektor. Der Anteil der Landwirtschaft (einschließlich Baumschulen) sinkt – und ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Hier die Übersicht:

• Apen

2250 sozialversicherungspflichtige Stellen gab es Mitte 2013 in der Gemeinde Apen. Vier Jahre später waren es 2692. Der Anteil der Landwirtschaft ging von 7,1 auf 6,6 Prozent zurück. Der Frauenanteil stieg von 38,2 auf 40,3 Prozent.

• Bad Zwischenahn

Vergleichsweise wenig Bewegung gab es in der größten Gemeinde. Von 9023 auf 9416 stieg die Zahl der Stellen. Der Anteil der Landwirtschaft ging in Bad Zwischenahn von 8,2 auf 7,6 Prozent zurück. Die Frauen haben die Männer bei den Stelleninhabern überholt. Ihr Anteil ist von 49,6 auf 51,6 geklettert.

• Edewecht

Von 5631 auf 6176 stieg die Zahl der Stellen in Edewecht. Mit 9,3 Prozent (vier Jahre zuvor 10,1) ist der Anteil der Landwirtschaft in dieser Gemeinde am höchsten. 38,2 Prozent der Jobs werden dabei von Frauen besetzt (vorher 36,7).

• Rastede

Rund 1500 neue Stellen sind in Rastede in vier Jahren entstanden – 7343 waren es zum Stichtag 30. Juni 2017. Rastede hat den niedrigsten Anteil in der Landwirtschaft (2,1 Prozent). Frauen besetzen 43,8 Prozent der Stellen (plus 0,5).

• Westerstede

10 695 Stellen gibt es in der Kreisstadt Westerstede – ein Plus von rund 1400 Jobs. 47 Prozent sind weiblich besetzt. Die Landwirtschaft hat noch einen Anteil von 6,6 Prozent (minus 1,0).

• Wiefelstede

In der Gemeinde Wiefelstede gab es deutlich weniger Bewegung. Hier stieg die Zahl der Stellen von 5169 auf 6527. 6,1 Prozent davon entfallen auf die Landwirtschaft (vier Jahre vorher 6,3). Mit 36,8 Prozent werden hier die wenigsten Stellen von Frauen besetzt.