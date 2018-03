Ammerland Gefühlt mögen manche Menschen eine andere Wahrnehmung haben, die Zahlen allerdings sprechen eine andere Sprache. Die Kriminalität ist 2017 auf den niedrigsten Stand seit Erfassung der Daten in der Polizeiinspektion gefallen. Und: nur im Landkreis Wolfenbüttel liegt landesweit die Verbrechensquote niedriger als im Ammerland. Im Beisein von Landrat Jörg Bensberg und allen Bürgermeistern (bzw. Stellvertretern) präsentierte am Donnerstag Inspektionsleiter Eckhard Wache mit seinem Führungsteam in Westerstede die Zahlen.

• Deliktzahlen

In den vergangenen Jahren pendelten die Fallzahlen zwischen rund 6100 und 5000. Erstmals seit mehr als 30 Jahren wurde mit 4818 registrierten Straftaten die Marke von 5000 unterschritten. Pro 100 000 Einwohner gab es damit im Ammerland nur 3927 Delikte. Zum Vergleich: Im ähnlich strukturierten Landkreis Oldenburg lag die Quote mit 4950 Delikten pro 100 000 Einwohner 25 Prozent höher. Im Landkreis Cloppenburg gab es eine Quote von 4231. Die Landeshauptstadt Hannover kam im Vorjahr hingegen auf einen Wert von 15 765, Berlin als negativer Spitzenreiter sogar auf 16 161.

• Aufklärungsquote

Sie schwankt seit Jahren zwischen 55 und 62 Prozent. 2017 wurden im Schnitt 62,25 Prozent der angezeigten Taten aufgeklärt. Das entspricht fast dem Wert von 2016. Große Unterschiede gab es bei den einzelnen Deliktgruppen. Sie lag bei Körperverletzungen bei 95 Prozent und bei Drogendelikten gar bei 97 Prozent. Einbrüche konnten hingegen nur zu 17,5 Prozent aufgeklärt werden. Und traditionell sehr niedrig ist die Quote bei Fahrraddiebstählen – 2017 nur bei 12,4 Prozent.

• Einbruch

Dieses Delikt hat die Menschen im Ammerland so stark verunsichert wie wohl kaum ein anderes. Kein Wunder, denn ein Einbruch in die eigenen vier Wände sorgt in vielen Fällen bei den Opfern neben den materiellen Verlusten vor allem für große Verängstigung. Man fühlt sich in seinen vier Wänden nicht mehr sicher. Einige Opfer zogen sogar in andere Wohnungen.

Dennoch: Die Chance, im Ammerland Einbruchsopfer zu werden, ist vergleichsweise gering. 137 Fälle gab es 2017, davon waren 61 Versuche. Hier scheiterte die Tat an guter Sicherheitstechnik. „Da haben viele Hausbesitzer im vergangenen Jahr investiert, das spüren wir“, so Rolf Cramer aus dem Kommissariat Westerstede. Im Vergleich zu 2016 gab es insgesamt beim Thema Einbruch einen Rückgang um fast 40 Prozent.

• Rohheitsdelikte

Insgesamt zählte die Polizei hier 722 Taten. Den mit Abstand größten Teil davon machten Körperverletzungen aus (533). Auch hier gab es einen leichten Rückgang bei den Zahlen. Sehr oft war hier Alkohol im Spiel. Übrigens: die Diskothek Tange oder auch die Oldenbora sind hier keine Schwerpunkte. Trotz der vielen tausend Feiernden sind Körperverletzungen dort laut Polizei eher Einzelfälle.

• Drogendelikte

Hier gab es einen sprunghaften Anstieg von 395 auf 542 Fälle. „Schuld“ daran ist die Ermittlungsgruppe „Digger“. Sie konnte das Handy eines Dealers sicherstellen. Im Chatverlauf fanden sich nicht nur ständig die Anreden „Ey Digger“, sondern auch jede Menge Details zu Kunden und verkauften Mengen. Insgesamt drei Viertel der Taten betrafen Cannabis.

• Diebstahl

Mit 1619 Fällen (rund 250 weniger als 2016) macht der Diebstahlsbereich den größten Teil der Statistik aus. Fahrraddiebstähle haben in diesem Bereich den höchsten Anteil mit 426 Fällen. 2008 gab es mit 1119 gestohlenen Rädern noch fast dreimal so viele. Ladendiebstähle wurden 181 angezeigt. Auch aufgebrochene Autos und die Einbruchszahlen finden sich in diesem Bereich.

• Ausländische Täter

15,4 Prozent der Tatverdächtigen hatten 2017 einen ausländischen Pass. Ihr Bevölkerungsanteil liegt im Ammerland aber nur bei 5,3 Prozent. 2016 lag die Quote sogar noch bei 17,6 Prozent. Nicht speziell erfasst wird, ob es sich um Asylbewerber handelt. Im Bereich der Rohheitsdelikte allerdings hat man eine gesonderte Statistik geführt. Hier gab es 657 Tatverdächtige. 547 hatten einen deutschen Pass, 106 waren Ausländer, darunter befanden sich 39 Asylbewerber. Bei den ihnen zugeschriebenen Taten handelte es sich vornehmlich um gewalttätige Auseinandersetzungen untereinander.

