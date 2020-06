Umfrage: Ammerländer halten nichts von Hamster-Käufen

Ammerland Bei einer Facebook-Umfrage hat die Redaktion Ammerland die Leser gefragt, inwieweit sich durch die Corona-Pandemie die Vorratshaltung verändert hat. Wird für den Notfall inzwischen mehr gehamstert? Die Meinung dazu ist eindeutig: Die Menschen sind um Normalität bemüht, wollen aber teilweise besser planen – oder nehmen es gleich mit Humor.

So schreibt Renate Peters-Meyer: „Nein, wir hamstern nicht. Es wird ganz normal eingekauft, wie sonst auch. Kartoffeln, Gemüse und Obst haben wir schon seit Jahren im eigenen Garten. Sollten wir tatsächlich an Corona erkranken oder in Quarantäne müssen, gibt es genügend Menschen, die uns helfen würden und nötige Einkäufe erledigen.“ So sieht es auch Christin Snetram: „Es hat sich nichts verändert. Wir kochen generell für mehr Tage, frieren was ein, somit hat man gutes Essen zu Hause. Und Hamstern bringt nichts, denn es gibt immer irgendwo die wichtigsten Lebensmittel.“ Die Hamsterer hält sie für egoistisch.

Bei Claudia Müller hat es Veränderungen gegeben: „Wir gehen eben viel seltener einkaufen. Einkäufe sind durchgeplant. Wir kaufen meist Sonderangebote, deshalb kaufen wir im Angebot eben auch mal sechs Gläser Nutella. Das machen wir aber immer so. Was bei uns nie ausgehen darf, sind Nudeln und passierte Tomaten.“ Bei Eva Rademacher hat sich das Kaufverhalten auch geändert: „Ich kaufe nur noch das, was bei mir auf den Zettel steht. Schnell rein in den Markt und wieder raus, es ist nicht mehr schön, einkaufen zu gehen. Zum Glück habe ich ein Garten und dieses Jahr mehr angepflanzt als sonst.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Auch bei Julia Münker und ihrer Familie hat sich das Verhalten beim Einkauf verändert. „Wir planen jetzt für eine Woche im Voraus und kaufen entsprechend ein, um möglichst nicht jeden Tag in den Supermarkt zu rennen. Aber hamstern? Definitiv nicht!“ Bei Eike Isabelle Oetken wird ganz normal eingekauft – und wie in jedem Jahr Marmelade selbst eingekocht. „Das Gemüsebeet hat allerdings nun mehr Auswahl als in den letzten Jahren. Das hat allerdings weniger mit der Hamsterei zu tun, ist mehr ein Zeitvertreib an der frischen Luft.“

Ulrich Von Minden und seine Frau bevorraten sich allerdings schon seit einigen Jahren für den Notfall. „Das umfasst sowohl Trinkwasser und andere Getränke als auch genügend Trockenvorräte sowie ein analoges Radio, Kerzen und einen Gaskocher mit ausreichend Kartuschen für einen eventuellen Stromausfall.“ Ein (sicher) nicht ganz ernst gemeinter Beitrag kommt zum Abschluss von Facebook-Nutzer Kevin Westerholt: „Zur Not essen wir die Kinder.“