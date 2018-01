Was googeln die Ammerländer?

Ammerland Wo früher noch das Lexikon bemüht wurde, um sich die Welt erklären zu lassen, ist es heute das Internet. Am häufigsten genutzt, um Begriffe und Sachverhalte zu finden: die Online-Suchmaschine Google. Das Verb „googeln“ ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und inzwischen auch im Duden zu finden. Da ist es völlig egal, dass man vielleicht ein anderes Portal im weltweiten Netz besucht hat, um sich aufklären zu lassen. Google für eine Internet-Suchmaschine – das ist wie Tesa für Klebestreifen oder Tempo für Papiertaschentücher.

Die Verantwortlichen von Google ermitteln alljährlich, wofür sich die Nutzer am meisten interessieren. Global gesehen war das im Jahr 2017 „Hurrikan Irma“. Bei den deutschen Suchtrends des Jahres beherrschte die Bundestagswahl die Kategorie „Schlagzeilen“, es folgten Bitcoin und G20-Gipfel. Bei den „Was-Fragen“, die Nutzer ihrem Smartphone diktieren oder ins Suchfeld eingeben, stand „Was ist der G20-Gipfel?“ an erster Stelle. Bei den „Warum-Fragen“ wollten die meisten wissen: „Warum gegen G20?“ Bei den „Wo-Fragen“ galt das größte Interesse dem Ort, an dem Nationaltorwart Manuel Neuer geheiratet hat.

Mit Google Trends selber analysieren Öffentlich zugänglich sind Google-Suchanfragen durch den Dienst Google Trends. Dieses Tool stellt Informationen darüber bereit, welche Suchbegriffe von Google-Nutzern wie oft eingegeben wurden. Mit Google Trends lassen sich die Suchanfragen bei Google in Relation zu dem kompletten Suchaufkommen stellen. Damit kann unter anderem durch das Suchverhalten ersichtlich werden, welcher Trend die Nutzer gerade beschäftigt. Wenn man „Ammerland“ bei Google Trends eingibt, zeigt einem der Dienst, welche und wie viele Anfragen aus welchen Ländern nach diesem Begriff gesucht haben. Gleichzeitig sieht man, welche Wörter in Zusammenhang mit „Ammerland“ gesucht worden sind. https://trends.google.de/trends/

Die NWZ wollte es aber viel spezieller wissen und hat bei Google Trends nachgefragt, welche Anfragen aus dem Ammerland am häufigsten gestellt wurden. Und dabei ergibt sich dann doch ein sehr überraschendes Bild. Die große Politik spielt keine große Rolle. Auf Platz eins in den Top 10 steht vielmehr eine Fernsehserie. Die Begriffskonstellation „Kritik Rote Rosen“ wurde hierzulande am häufigsten gesucht. Auch für Smartphones interessieren sich die Menschen in den Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Wiefelstede und der Stadt Westerstede: „iPhone 8“ belegt Rang zwei in der Liste und „Samsung Galaxy s8“ Rang sieben.

Auf Platz drei ist „Kalender 2018“ und auf Platz fünf „Ferien Niedersachsen 2018“ zu finden. Auf Rang vier: „Tellonym“. Hierbei handelt es sich um eine Plattform, auf der sich vor allem Teenager anonyme Bewertungen schreiben. An sechster Stelle steht „Bremen Next“, an achter „Immer lustig Bilder“.

Auch ein Angebot der NWZ hat es in die Rangliste geschafft: „Fupa Ammerland“, das Fußballportal, ist auf Platz neun zu finden. An letzter Stelle in den Top 10 rangiert die Begriffskombination „YouTube Startseite“.