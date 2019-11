Ammerland Das Angebot der Wirtschaftsförderung, Investitionen in Ammerländer Unternehmen unter der Prämisse zu fördern, dass dabei Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden, ist gefragt: „Wir sind mächtig stolz, dass unser Förderprogramm in diesem Jahr von Unternehmerinnen und Unternehmern zum 1000-mal in Anspruch genommen wird. Inzwischen ist das 2008 an den Start gegangene Programm ein zentraler Pfeiler der Wirtschaftsförderung“, so Wirtschaftsförderer Fred Carstens.

Das vom Landkreis und den kreiseigenen Gemeinden sowie der Stadt Westerstede getragene und finanzierte Förderprogramm unterstützt bestehende Firmen, Existenzgründungen und Ansiedlungen. Von 1000 Förderanträgen wurden 663 Anträge bewilligt, sodass mehr als neun Millionen Euro Fördergelder an Ammerländer Unternehmen geflossen sind. Damit wurden Investitionen in Höhe von über 143 Millionen Euro unterstützt – gleichzeitig wurden 1600 Arbeitsplätze, darunter 262 Ausbildungsplätze, geschaffen.

Carstens: „Die Fördergelder sind eine hervorragende Investition in die Zukunft, insbesondere profitieren kleine und mittelständische Familienunternehmen davon, denn die Zuschüsse tragen dazu bei, die eigenen Potenziale besser zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Dadurch wird die Wertschöpfungskraft unserer Unternehmen nachhaltig gestärkt und es werden dauerhaft neue Arbeitsplätze geschaffen.“

Der größte Teil der Zuschüsse ging ins Handwerk, wo auch die meisten Arbeitsplätze geschaffen wurden, gefolgt von Handel und Dienstleistungsgewerbe. Ein Drittel der Zuschüsse erhielten Existenzgründer: Auch hier lag das Handwerk vorn, gefolgt von Handel, Freiberuflern, dem Dienstleistungsbereich und Gastgewerbe. Das bis 2020 befristete Programm ist mit einem jährlichen Budget von 700 000 Euro ausgestattet.