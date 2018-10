Apen Die kleinen und großen Anwohner alter Spielplätze in der Gemeinde Apen müssen sich gedulden: Entscheidungen, wie die Flächen genutzt werden sollen, die der Straßen- und Brückenausschuss des Aper Rates vergangene Woche besichtigte, sind noch nicht gefallen. Auf Antrag von Apens SPD-Fraktionsvorsitzendem Björn Meyer wurde das Thema nach kurzer Diskussion während der jüngsten Sitzung des Straßen- und Brückenausschusses in der Aper Schule vertagt und zurück an die Fraktionen verwiesen. Nun werden sich die Kommunalpolitiker in ihren jeweiligen Parteien nochmals Gedanken über die Zukunft der alten Spielplätze machen. Mit 6:3 hatte sich die Ausschussmehrheit gegen einen Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen.

Apens stellvertretender Bauamtsleiter Uwe Taute war auf die Bereisung eingegangen und hatte die Ergebnisse der Abschlussbesprechung vorgetragen.



kommentar Entscheidung vorziehen So sollte Kommunikation zwischen Politik, Gemeindeverwaltung und Bürgern immer erfolgen: Beim Thema „Zukunft alter Spielplätze" suchte der Straßen- und Brückenausschuss, begleitet von Verwaltungsmitarbeitern, das Gespräch mit Anwohnern. Bei den Terminen äußerten kleine und große Menschen ihre Wünsche: Hier den Bolzplatz erhalten, dort das Areal als Grünfläche an Anlieger verkaufen oder den Spielplatz mit neuen Geräten bestücken. Sicherlich können Politik und Verwaltung nicht immer alle Wünsche erfüllen, doch auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen und ihre Anliegen zu berücksichtigen versuchen, das sollte vor jeder Entscheidung selbstverständlich sein. Schade nur, dass noch mehr Zeit ins Land gehen wird, bevor man endlich weiß, was aus alten Spielplätzen wird. Warum nicht die unstrittigen Einschätzungen schon in der Dezember-Ratssitzung behandeln und das Thema Aper Spielplätze (Sanddornweg/Azaleenstraße) verschieben, wenn ein Termin zuvor nicht möglich ist? Nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Kinder warten schließlich auf Beschlüsse.

Der Spielplatz Schnepfenweg in Vreschen-Bokel soll im Gemeindebesitz bleiben. Neu bestückt werden mit Spielgeräten soll der Platz nicht, da er in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes Akazienstraße liege. Die vorhandenen Geräte sollen am Schnepfenweg abgebaut, der Zaun soll überprüft werden. Eine Rasenfläche als Parkbereich soll erhalten werden, außerdem wird erwägt, hier eine Blühweise anzulegen. Als Bolzplatz will man den Spielplatz Kranichstraße neu herrichten und ihn mit Toren und einem Ballfangzaun ausstatten. Der Spielplatz Akazienstraße soll eine Sitzgelegenheit erhalten, die Bäume will man dort zurückschneiden und den Fallschutz erneuern. • •

Der Spielplatz Unter den Birken in Augustfehn II soll als Bolzplatz erhalten bleiben und mit einem zweiten Tor ausgestattet werden. Verwaltungsmitarbeiter sollen sich den in der Nachbarschaft liegenden Spielplatz An den Moorkämpen ansehen, dieser soll neue Spielgeräte erhalten.

Der Spielplatz an der Emsstraße in Apen – so ist ferner beabsichtigt – kann als Grünfläche an jene Anlieger verkauft werden, die ihr Interesse bekundet hatten. Der Preis muss noch festgelegt werden. Der Erlös soll dafür genutzt werden, den Spielplatz An der Norderbäke attraktiver zu gestalten.

Der Spielplatz Neuenkamp in Apen soll im Gemeindebesitz bleiben und nicht als Bauland verkauft werden. In unmittelbarer Nähe wird der neue Parkplatz der Firma AMF Bruns entstehen. Ein Spielplatz soll am Neuenkamp nicht wieder hergerichtet werden, stattdessen kann das Gelände in eine Blühwiese verwandelt werden.

Der Spielplatz Eckernstraße in Apen soll als Grünfläche erhalten werden. In unmittelbarer Nähe liegen die Spielplätze Sanddornweg und Azaleenstraße. Überlegt werde, so Uwe Taute weiter, einen der beiden Spielplätze als Bauland zu verkaufen (favorisiert werde dabei der am Ortsrand liegende Spielplatz Sanddornweg), der andere solle dann neue Spielgeräte erhalten.

Angeregt worden war in diesem Zusammenhang auch, dass sich der Straßen- und Brückenausschuss vor einer Entscheidung die beiden Aper Spielplätze Azaleenstraße und Sanddornweg ansieht. Dazu sollen ebenfalls die Anwohner eingeladen werden. Wie Apens Bürgermeister Matthias Huber am Mittwoch gegenüber der NWZ ergänzte, sollte die Besichtigung so schnell wie möglich erfolgen. Turnusmäßig wird der Straßen- und Brückenausschuss erst im Frühjahr 2019 tagen.

Bis nächstes Jahr warten müssen auch die Kinder, die den Spielplatz Hummelweg in Apen besuchen möchten. Zwei Mädchen aus der Siedlung hatten sich an den Bürgermeister gewandt und hatten berichtet, dass viele Kinder diesen Spielplatz besuchten, auf dem die (nicht mehr sicheren) Spielgeräte abgebaut worden waren. Der Spielplatz Hummelweg werde mit neuen Spielgeräten bestückt, es gäbe jedoch große Lieferschwierigkeiten, so dass die Geräte voraussichtlich erst im 1. Quartal 2019 aufgebaut werden könnten, so Bauamtsleiter Peter Rosendahl in der jüngsten Ausschusssitzung.