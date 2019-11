Apen Tiefhängende Wolken, dichter Nebel, zwei Grad und Nieselregen. Na, da kommt Stimmung auf, oder? Wem gerade eher danach ist, sich stundenlang auf die Couch zu legen und eine riesige Portionen Lebkuchen zu vertilgen, der erlebt möglicherweise gerade einen Novemberblues.

Der hat vor allem mit Hormonen zu tun, wie Freerk Brüning von der Heilpraktikerschule Ammerland in Apen erklärt. Vorweg genommen: Dass Menschen im Sommer aktiver und motivierter, dafür im Winter gemütlicher und etwas ruhiger veranlagt sind, das ist total normal. „Die Natur begibt sich in dieser Jahreszeit zur Ruhe. Und es ist nur natürlich, dass auch die Menschen ein bisschen runterfahren.“ Dennoch: „Wenn man tatsächlich bemerkt, dass die Stimmung dauerhaft im Keller ist, dann sollte man sich an seinen Arzt wenden“, schlägt Brüning vor. „Winterdepression“ oder „saisonal affektive Störung“ nennen Experten dieses Phänomen. „Klassische Symptome sind neben Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit vor allem der Heißhunger auf Zucker und Kohlenhydrate“, weiß der Heilpraktiker. Nach seinen Angaben leiden etwa 800 000 Menschen in Deutschland unter diesem jahreszeitlich bedingten Problem. Eine „echte Depression“ sei das indes nicht, wie Brüning ergänzt. „Depressive Menschen haben in der Regel Schlafstörungen, kommen nicht zur Ruhe. Leidet man unter einer Winterdepression, ist das anders: Diese Menschen haben ständig das Gefühl, schlafen zu wollen und nicht aus den Federn zu kommen.“

Zusammenhang zweier Hormone

Zurück zu den Hormonen: Die Hauptrolle spielen zwei davon, nämlich Melatonin – das sogenannte Schlafhormon – und Serotonin, das Glückshormon. „Man hat in Studien festgestellt, dass bei Menschen, die an einer Winterdepression leiden, der Serotonin-Spiegel niedrig und der Melatonin-Spiegel vergleichsweise hoch ist“, erklärt Brüning. Dieses Ungleichgewicht könne zu einer trübsinnigen Stimmung führen.

Der November sei laut dem Heilpraktiker am schwierigsten für die Menschen, die dazu neigten. „Es gibt einige der schweren Feiertage: Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag. Gefühlt dauert es noch unglaublich lange bis ins Frühjahr.“ Im Dezember ginge es schon wieder bergauf: „Viele Lichter, gemütliche Stimmung, Weihnachten. Da gibt es viel, worauf man sich freuen kann.“

Tricks gegen schlechte Stimmung

Und was hilft? „Egal bei welchem Wetter: Rausgehen. Tageslicht erhellt das Gemüt und Bewegung hilft in jedem Falle“, ermutigt Brüning. Es gebe auch pflanzliche Mittel gegen leichte depressive Verstimmungen – zum Beispiel Johanniskraut. Diese sollten aber besser erst nach Absprache mit einem Behandler genommen werden.

Ganz so verkehrt ist die Entschleunigung nach Ansicht von Brüning aber gar nicht. „In unserer hektischen Zeit ist es gut, sich auch mal etwas Ruhe zu gönnen. Im Winter kommt man dafür zu Dingen, die man im Sommer eher nicht macht, zum Beispiel ein gutes Buch lesen.“