Apen Damenfahrrad: Kette, Schloss und Lenker rostig, kein Vorderlicht. Was sich nicht wie eine attraktive Verkaufsbeschreibung für ein Fahrrad anhört, war bis vergangene Woche das Anpreisungsprofil für Renn- und Trecking-, aber auch Herren- und Kinderfahrräder bei der Internetauktion der Gemeinde Apen.

Genau genommen sind es 18 Fundräder, die in Apen „unter den Auktionshammer“ gekommen sind. Bis zum 14. August konnten Gebote für Zweiräder abgeben werden, an denen nach Ablauf der gesetzlichen Frist keine Rechte für Finder bestehen. „Diese Räder werden ausdrücklich als defekt angeboten“, sagt Ralf Hasselder von der Gemeinde Apen, der die Auktion neben dem federführenden Cedric Jelken und der Auszubildenden Christin Ruseler betreut. „Augenscheinlich sehen die meisten Fahrräder nicht so schlecht aus“, versichert Ralf Hasselder.

Späte Gebote

Interessenten hatten auf Gebote wie bei der Internetplattform Ebay eine Bestätigung erhalten, ob ihr Betrag der höchste sei. So konnte man ggfs. nachbessern, wenn man nicht Höchstbieter war. Allerdings gingen noch Gebote am Abend des 14. August ein, als im Rathaus bereits alle Angestellten Feierabend hatten. „Darauf konnten wir nicht mehr mit einer Rückmeldung reagieren“, sagt der 43-Jährige lachend.

Auf 18 Fundräder wurden 29 Gebote abgeben. Eingangs seien es 19 Räder gewesen, doch ein Fahrrad war vor Auktionsbeginn entfernt worden, da der rechtmäßige Besitzer sein Rad auf der Homepage erkannt hatte und sich noch rechtzeitig meldete. Die beiden teuersten Räder wechselten mit einem Zuschlag von 80 Euro den Besitzer, das günstigste für das Mindestgebot von 5 Euro. „Manche Fahrräder erhielten sogar bis zu sechs Gebote.“ Dafür bekamen fünf Fahrräder gar kein Gebot. Der Erlös für die verkaufen Zweiräder liegt bei 431,20 Euro. Bis zum 30. August sollen alle neuen Besitzer ihre Räder bekommen haben.

Neues Zuhause oder Recyclinghof?

Wer nun Hoffnung hat, ein nicht verkauftes Rad nachträglich zu ersteigern, wird enttäuscht. Die Versteigerung ist abgeschlossen. „Für reguläre Bieter wäre es ungerecht, diese Räder wieder anzubieten.“ Denn dann könne jeder Interessent warten, welche Räder übrig bleiben, und diese zu einem niedrigeren Preis bekommen.

Die übrigen Räder werden nun anhand des Zustandes begutachtet, ob sie für eine spätere Auktion in Frage kommen. Ansonsten landen sie im Metallschrott des Recyclinghof.