Apen Wie kann man attraktive Spielplätze für Kinder in der Gemeinde Apen schaffen? Sollte man alle Spielplätze, von denen sich viele in alten Siedlungen befinden und von denen einige kaum noch genutzt werden, erhalten? Sollte man sie mit neuen Geräten bestücken oder einige Spielplätze auflösen, das Gelände (als Bauland) verkaufen und Gelder aus einem Verkauf in einen Spielplatzfonds stecken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit längerem der Straßen- und Brückenausschuss des Aper Gemeinderates.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeindeverwaltung alle 37 öffentlichen Spielplätze überprüfen lassen. Dabei hatte man festgestellt, dass es in gewachsenen Baugebieten viele öffentliche Spielplätze gibt und dass einige nicht mit guten Spielgeräten bzw. kaum mit solchen bestückt seien. An manchen Stellen musste man Spielgeräte wegen ihres schlechten Zustandes sogar sperren bzw. abbauen lassen.

Einen Großteil der öffentlichen Spielplätze, so hatte die Gemeindeverwaltung anhand einer Präsentation während der Fachausschusssitzung bereits im Mai vorgeschlagen, könne erhalten werden. Die Reparaturkosten aller gesperrten Geräte wurden im Frühjahr mit rund 11 000 Euro, die Kosten für einen Ersatz der abgebauten Spielgeräte auf rund 60 000 Euro beziffert.

Bei einigen weniger stark genutzten Spielplätzen, in deren Nähe weitere Spielflächen lägen, wollte man, so hatte es im Mai geheißen, darüber nachdenken, wie man das Gelände künftig nutzen wolle, hieß es. Das gelte für die Spielplätze am Schnepfenweg in Vreschen-Bokel, am Sybrandts-Rastedt-Weg und Unter den Birken in Augustfehn II sowie an der Eckernstraße, an der Emsstraße und am Neuenkamp in Apen.

Man könne diese Flächen neu mit Spielgeräten bestücken, den Spielplatz als brach liegende Fläche im Eigentum der Gemeinde liegen lassen, das vorhandene Spielplatzgelände (ohne es weiter zu beplanen) als Grünfläche an die umliegenden Anwohner verkaufen oder in einen Bauplatz umzuwandeln und dann zu veräußern, beschreibt die Verwaltung die Optionen. Vereinbart wurde im Mai, dass sich der Straßen- und Brückenausschuss vor seiner Herbstsitzung ein Bild von diesen sechs Spielplätzen in Vreschen-Bokel, Augustfehn II und Apen macht.

Nächsten Mittwoch, 17. Oktober, will sich der Ausschuss nun die Flächen ansehen. Zu diesen Terminen sind auch die Bezirksvorsteher und die Vertreter der Ortsbürgervereine sowie alle Interessierten (insbesondere die Anwohner) eingeladen.

„Wir suchen mit den Bürgern das Gespräch und wollen wissen, was sie über die Zukunft dieser sechs Spielplätze denken“, so Apens Bürgermeister Matthias Huber und hofft, dass viele Interessierte dieses Angebot nutzen.