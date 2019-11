Apen Wer in Apen ein Haus gebaut oder gekauft hat, der kann sich auf ein herzliches Willkommensgeschenk freuen: einen Obstbaum, oder alternativ einen Gutschein.

Der Ortsbürgerverein (OBV) Apen verteilt in diesem Jahr 21 Obstbäume an Neubürger. Die Neu-Aper haben dann die Auswahl zwischen einem Apfel-, Kirsch-, Birnen- oder Mirabellenbaum von der Baumschule Kuhlmann aus Apen zu entscheiden. Was hat es mit den Obstbäumen auf sich? Was ist mit Neubürgern, die bisher keinen Baum bekommen haben?

„Mit unserer Obstaum-Aktion möchten wir alle Hinzugezogenen herzlich in unserem Dorfleben willkommen heißen“, berichtet Frank Zahn, 1. Vorsitzender des OBV Apen.

Die Aktion ist das erste Mal 2018 gestartet, als 32 Obstbäume an Neubürger verteilt wurden. „Ursprünglich kam uns die Idee, Neu-Apern ein kleines Geschenk zu geben, als wir vor drei Jahren eine Obstwiese angelegt haben“, sagt Frank Zahn.

Mitglieder des OBV hatten daher in den vergangenen Wochen Neubürger, die in den vergangenen zwölf Monaten ein Haus in Apen gebaut oder gekauft haben, persönlich besucht und dabei die vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen vorgestellt sowie eine Informationsbroschüre mit Detailinformationen ausgehändigt.

Des Weiteren hat sich Apen in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Das ist vielen Interessierten, insbesondere jungen Familien, nicht entgangen. Beispielsweise gibt es die Neubausiedlungen Kleefeld, Strodacker und Hochkamp, die als neue Heimat für Familien dienen können.

Jüngstes Beispiel ist die Neubausiedlung Horns-Kamp mit knapp 30 Bauplätzen. „Diese große Nachfrage nach Grundstücken in Apen freut uns sehr“, sagt Frank Zahn.

Das nächstes Ziel sei die 3000-Einwohner-Hürde für den Ortsteil Apen. Die Obstbaum-Aktion wird es auch in Zukunft geben. Weitere Projekte, wie das Baugebiet Augustfehn-Hengstforde (300 Grundstücke), bieten genügend Platz für neue Familien an.

Neubürger, die noch keinen Obstbaum bekommen haben, können sich gerne beim OBV Apen melden unter der Telefon 0 44 89/51 82 oder spontan zu einem Treffen des OBV kommen.