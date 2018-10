Apen „Wir haben sehr viel Lob für unsere Begrüßungsaktion bekommen“, freut sich Frank Zahn, Vorsitzender des Ortsbürgervereins (OBV) Apen. „Viele der Neubürger, die wir besuchten, waren perplex. Alle haben sich gefreut, dass wir bei ihnen vorbeikamen und ihnen gleich noch ein Geschenk für den Garten mitbrachten. Eine Neubürgerin hat sich sogar sofort danach erkundigt, wann unsere Sitzungen stattfinden und wollte umgehend Vereinsmitglied werden.“

Etwas Besonderes hatte sich der OBV für Menschen einfallen lassen, für die Apen seit zwei Jahren ihr neues Zuhause ist: Die Häuslebauer, die nun am Hochkamp und an den Straßen Kleefeld und am Strodacker wohnen, wurden durch OBV-Mitglieder besucht, man stellte sich vor, überreichte einen Flyer des Vereins und obendrein einen Gutschein für einen Obstbaum.

„Wir setzen auf Obst, weil es für uns Menschen sehr gesund ist und weil Obstbäume auch wichtig für unsere heimische Insekten- und Tierwelt sind“, so Zahn. Obendrein sei es etwas Besonderes, einen Baum zu pflanzen. Die Obstbäume, die dann künftig in den Gärten der Neubürger stünden, seien obendrein eine Erinnerung an den Besuch der OBV-Mitglieder und an den Verein, der sich für das Dorf und das Dorfleben einsetze.

Verteilt wurden jedoch nicht nur Gutscheine für die Obstbäume, sondern der Beschenkte darf sich eine Obstsorte aussuchen: Apfel, Birne, Nashi, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pflaume und Mirabelle stehen zur Wahl. Bis Sonnabend, 3. November, müssen die Gutscheine wieder abgegeben werden, die Ausgabe der Bäume erfolgt am 17. November, jeder Beschenkte pflanzt seinen eigenen Baum in den Garten. Rund 50 Haushalte habe man in den vergangenen Wochen besucht. Weitere Neubürger, die ein Haus kauften, werden noch besucht. Finanziert wird die Aktion übrigens aus eigenen Mitteln des Vereins.

Die Aktion ist übrigens nicht die erste in Verbindung mit Obstbäumen. Vor zwei Jahren legte der Verein nahe der Norderbäke eine Obstbaumweise an, die nicht nur von den Mädchen und Jungen des Aper Kindergartens Unterm Regenbogen oft und gern besucht wird. Und nicht nur das: Dort wurden eine Totholzhecke und eine Wildblumenwiese angelegt.

Und weitere grüne Projekte sind beim Ortsbürgerverein in Planung: So will der Verein das Dorf auch an anderen Stellen aufblühen lassen: Eine weitere größere Wildblumenwiese ist geplant, außerdem sollen bald 3000 Narzissenzwiebeln an markanten Punkten im Dorf gesetzt werden und 2019 für gelbe Farbakzente sorgen.