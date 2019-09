Apen Die beiden Kurzhaardackel Cindy und Susi haben jetzt den Bewohnern des Wohnparks Apen, Osterende 26, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Am Tag der offenen Tür erheiterten die zwei Hunde die Senioren.

„Ein Mitarbeiter des Wohnparks hat mich gefragt, ob ich meine Dackel mal mitbringen könnte. Da habe ich direkt zugesagt“, berichtet Hundebesitzerin Christina Wielpütz. Die Idee für diesen Besuch sei ihr gekommen, nachdem Freunde und Bekannte so von Cindy und Susi geschwärmt hatten. „Alle wollen mit unseren Hunden schmusen und sie streicheln“, weiß Wielpütz, die auch Mitglied des Seniorenbeirats Apen ist.

Am Aktionstag wurde ihr Hund Cindy, dreieinhalb Jahre alt und querschnittsgelähmt, mit einem Kinderwagen in die Einrichtung gefahren. Dort wurde sie bereits von den Bewohnern, die bei Kaffee und Kuchen beisammensaßen, erwartet. Zögerlich, so wusste Wielpütz zu berichten, sei Cindy von den älteren Menschen angenommen worden, das Vertrauen sei aber nach und nach gewachsen. Der Hund ließ sich problemlos streicheln und schmusen – und die Senioren freuten sich sichtlich. „Herrchen“ Werner Wielpütz hielt derweil Dackel Susi, zweieinhalb Jahre alt, auf dem Arm. Eine Bewohnerin sei froh gewesen, als sie mit Susi schmusen durfte. Doch nicht nur die Bewohner des Wohnparks, auch die Mitarbeiter und Einrichtungsleiterin Nadja Heyne waren von den Dackeln begeistert.

Dass die beiden Hunde so brav waren, ist für die Besitzer nicht erstaunlich. Schließlich seien sie auf fremde Personen und Kinder trainiert worden. Auf ein Wiedersehen mit den zwei Dackeln können sich die älteren Menschen im Wohnpark Apen übrigens freuen, denn weitere Treffen sind schon geplant. Am Mittwoch, 25. September, steht der nächste tierische Besuch in der Einrichtung auf dem Programm.