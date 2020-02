Apen Seit 2014 ist die sogenannte Brenn-Verordnung in Kraft. Mit ihr wurde den Kommunen die Entscheidungshoheit darüber übertragen, wann und wo auf den jeweiligen Gebieten Brenntage zugelassen werden. Ein solcher Brenntag ist in der Gemeinde Apen der Ostersamstag.

Rückgang der Feuer

Seit der Änderung habe es in der Gemeinde Apen einen Rückgang der Osterfeuer gegeben, schildert Ralf Hasselder vom Fachdienst Ordnungswesen. Im vergangenen Jahr gab es im Gemeindegebiet noch 16 größere, öffentliche Osterfeuer. Dass ein Osterfeuer öffentlich ist, ist eine der Voraussetzungen zur Genehmigung eines solchen Feuers.

Osterfeuer – Daten und Fakten Das Abbrennen des Brauchtumsfeuers ist in Apen nur am Ostersamstag zwischen 18 und 24 Uhr zulässig. Es dürfen nur Pflanzen und Pflanzenteile sowie unbehandeltes Holz verbrannt werden. Ein Sicherheitsabstand von 100 Metern zu Wohngebäuden, öffentlichen Verkehrsflächen, Wäldern, Heiden, Wallhecken und Mooren sowie 300 Metern zu Altenheimen ist einzuhalten. 2019 gab es in der Gemeinde 16 größere öffentliche Osterfeuer und noch einige kleinere von Siedlungsgemeinschaften. Wer Lust hat, ein Brauchtumsfeuer zu entfachen, muss dies beantragen, und zwar zwischen 1. März und 3. April. Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden. Ein entsprechendes Formular finden Internetseite auf der Website der Gemeinde bit.ly/osterfeuer_apen

Der öffentliche Charakter kann neben den großen, von Vereinen oder Feuerwehren ausgerichteten Feuern aber auch bei traditionellen Osterfeuern von Straßen- oder Siedlungsgemeinschaften vorhanden sein. Wie die Gemeinde mitteilt, ist der Brauchtumshintergrund in diesen Fällen „besonders nachzuweisen“.

Einen „öffentlichen Charakter“ hat ein Osterfeuer, „wenn es in irgendeiner Form öffentlich beworben wird“, sagt Hasselder. Etwa durch Flugblätter, in der Zeitung, oder in den sozialen Medien. Hat ein Feuer den geforderten öffentlichen Charakter und ist öffentlich zugänglich, dient es dementsprechend der Brauchtumspflege.

Darüber hinaus darf das Brauchtumsfeuer nur aus unbehandeltem Ast- und Strauchwerk bestehen, die insbesondere zu diesem Zweck zusammengetragen wurde. Daher stellt ein Brauchtumsfeuer keine Beseitigung pflanzlicher Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar. Diese könne man zu den Öffnungszeiten der Recyclinghöfe, etwa auf dem Gelände des Bauhofes Hengstforde in Apen abgeben, so Hasselder.

Bislang keine Verbote

• Dass Osterfeuer aufgrund der gesetzlichen Auflagen nicht genehmigt werden konnten, sei bislang nicht vorgekommen, so Hasselder. Allerdings hat sich etwa der Ortsbürgerverein (OBV) Apen im vergangenen Jahr von seiner Tradition verabschiedet, ein Osterfeuer auszurichten. Die gesetzlichen Auflagen, das Thema Umweltbelastung und der gewaltige Arbeitsaufwand seien die Gründe für die Entscheidung gewesen. Auch in diesem Jahr verzichtet der OBV auf sein Osterfeuer. Stattdessen veranstaltet der Verein nach dem Erfolg 2019 erneut einen „Tanz in den Mai“, wie Frank Zahn, Vorsitzender des OBV, sagt. • Weitere Informationen zum Thema Osterfeuer erhalten Interessierte bei Ralf Hasselder vom Fachdienst Ordnungswesen: Telefon 0 44 89/73 32.