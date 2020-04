Dorfleben: Zu viert daheim statt große Feier

Apen Seit 65 Jahren sind Sophie und Friedrich Wilhelm „Fritz“ Meyer ein Paar. Im Jahr 1954 nahm die Liebesgeschichte auf einer Geburtstagsparty seinen Lauf. „Es war eine Feier einer Freundin, auf der wir uns kennengelernt haben“, erinnert sich die 86-jährige Sophie Meyer, geborene Rüben. Was ist ihr Geheimrezept für eine lange Ehe?

„Es ist sehr wichtig, dass man auch mal nachgeben kann. In einer Ehe muss man nicht immer einer Meinung sein, das ist aber klar“, rät die Aperin. In den Anfangsjahren der Ehe hatten die Meyers nicht viel Geld. „Wir holten Wasser aus dem Brunnen, haben Kühe gemolken und im Moor Torf gestochen. Das waren schwierige Zeiten. Da muss man zusammenhalten“, berichtet Sophie Meyer.

Sie kommt aus einer Landwirtschaftsfamilie und ging mit ihrer Zwillingsschwester in Godensholt zur Schule. Sie hatte zwei Brüder und eine Schwester. Nach der Hochzeit war sie Hausfrau und als Mutter zuständig für die Nebenerwerbslandwirtschaft.

Ihr Ehemann „Fritz“ ging in Apen zur Schule. Er hatte einen Bruder und zwei Schwestern. Seine Eltern hatten Landwirtschaft. Nach der Schule hat er Stellmacher gelernt. Der Aper wollte lieber Schornsteinfeger werden, durfte allerdings nicht.

Später hat er im Tiefbau gearbeitet. Damals ist er mit dem Fahrrad von Godensholterweg nach Oldenburg zur Arbeit gefahren. Nach der Arbeit musste meistens noch Heu gefahren werden. Auch Arbeiter auf dem Bau war er. Mitte der 1960er Jahre ist Fritz Meyer bei der Fa. Brötje Heizungsbau in Augustfehn angefangen. Dort hat er bis zum Ende seines Berufslebens gearbeitet. Die Wochenenden in der Familie Meyer waren meistens sehr kurz, wenn man überhaupt eine freie Minute hatte. Anfang der 1960er Jahre wurde das Wohnhaus gebaut, in dem die beiden heute noch leben.

Auf eine große Feier müssen die Eheleute Meyer allerdings verzichten. Anstatt 60 Feiergästen, inklusive Nachbarn und Freunden, soll die eiserne Hochzeit im engsten Familienkreis – mit den beiden Töchtern – stattfinden. „Wir machen es besser etwas kleiner, das große Fest kann man ja nachholen“, sagt Sophie Meyer. Auf eine feierlich geschmückte Haustür muss das Ehepaar ebenfalls verzichten. „Wir bringen eine Tischkrone mit“, verrät Tochter Hannelore Luks.