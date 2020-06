Ehrenamt: Ortsbürgerverein Apen wächst kontinuierlich

Apen Im Ortskern von Apen hat der Ortsbürgerverein, der durch seine vielfältigen Aktionen eng mit der Bevölkerung verbunden ist, sein Büro. Durch starken Mitgliederzuwachs und zahlreiche, auch viele neue Angebote, reichte die Raumkapazität nicht mehr. „Unser Kaffeeklatsch alle zwei Wochen ist so populär geworden, dass wir arge Raumnot bekamen“, erläutert Frank Zahn, Vorsitzender des Ortsbürgervereins Apen. Letztendlich hätten sie den Kaffeeklatsch in zwei Schichten mit je maximal einer Stunde Aufenthalt eingerichtet, um zumindest allen Gästen die Einkehr zu ermöglichen.

Der Kaffeeklatsch in Verbindung zum Wochenmarkt hat sich laut Frank Zahn zum Treffpunkt entwickelt. Auch die monatlichen Sitzungen seien durch den Anstieg der Mitglieder und das allgemeine Interesse sehr gut besucht. So sei nach eingehenden Beratungen die Entscheidung im OBV gefallen, das vorhandene Büro umzubauen und zu erweitern.

Vom vorhandenen Büro wurde ein Durchbruch zum dahinterliegenden Lager geschaffen. Das Dachgeschoß wurde ausgebaut und isoliert und dient jetzt als Lagerraum. Der neu gebaute Raum mit Einbauküche und Schrankwänden als Stauraum wirkt gemütlich und schick. „34 Personen können jetzt ganz bequem sitzen – natürlich außerhalb der Corona-Krise“, so der Vorsitzende. Ein großer Flachbildschirm steht für Präsentationen zur Verfügung. „Mit viel Herzblut und Eigenleistung ist etwas Tolles entstanden“, richtet Frank Zahn noch mal seinen Dank an die weit über 20 Mitglieder, die ehrenamtlich bei den Baumaßnahmen tätig gewesen seien.

In Planung ist eine weitere Idee: Alleinstehende Menschen treffen sich alle 14 Tage an einem bestimmten Wochentag in dem Raum zum gemeinsamen Kochen und Essen. Der Raum könne auch von Mitgliedern gebucht werden, um beispielsweise eine Geburtstagsfeier zu veranstalten. Auch anderen örtlichen Vereinen steht dieser Raum in Absprache mit dem OBV zur Verfügung.

Zu einer Feierstunde im kleinsten Rahmen mit Übergabe eines symbolischen Schecks in Höhe von 5000 Euro waren am vergangenen Mittwoch Thede Oltmanns, Leiter der LzO-Filiale Apen, Dieter Harms, LzO-Filialleiter Augustfehn und sein Kollege Jan Willjes vor Ort. „Wir freuen uns, dass wir so das Ehrenamt in Apen unterstützen können“, betonte Thede Oltmanns. Das Geld stamme aus Mitteln des LzO Lotteriespiels „Sparen und Gewinnen“.

Für den Ortsbürgerverein Apen habe die finanzielle Unterstützung dazu beigetragen, dass die Baumaßnahme auch in „Corona Zeiten“ umgesetzt werden konnte. „Wir sagen Danke für die Förderung“, betonte das Vorstandsteam mit Frank Zahn, Anja Ehlers und Inge Fuhrmann.