Apen /Godensholt Dass sich in Godensholt etwas tun muss, darüber sind sich die UWG-Fraktion und die SPD/CDU-Gruppe im Aper Gemeinderat einig. Wie UWG-Fraktionsmitglied Klaus Harms mitteilte, hoffen die Ratsvertreter der UWG darauf, „fraktionsübergreifend im Sinne der Bürgerinnen und Bürger aus Godensholt in einem der nächsten Bau- und Planungsausschüsse“ ggf. einen entsprechender Beschluss fassen zu können. Dem Antrag der SPD/CDU-Gruppe folgend – unsere Zeitung berichtete am 25. Januar – hat nun die UWG eine Anfrage zu der Bauleitplanung im südlichen Gemeindegebiet bei Bürgermeister Matthias Huber gestellt.

Nur noch ein Bauplatz

Die SPD/CDU-Gruppe hatte zuvor die Ausweisung von vier bis acht neuen Bauplätzen in Godensholt gefordert. In dem Baugebiet „Am kurzen Tangen“ ist lediglich noch ein Bauplatz frei, für den es bereits Interessenten gebe, wie Peter Rosendahl, Bauamtsleiter der Gemeinde Apen, auf Nachfrage der NWZ mitteilt. „Es muss weiter etwas passieren“, sagt Harms. In der Anfrage der UWG-Fraktion heißt es, dass man beabsichtige, die Ausweisung neuer Baugebiete zur Diskussion und „nicht ,einfach so’ einen entsprechenden Antrag auf Ausweisung von weiteren Baugebieten“ stellen wolle.

Hintergrund seien die Erfahrungen, die mit dem Baugebiet Altona in Tange seinerzeit gemacht wurden. „Es gab viel Aufruhr“, erinnert sich Harms. Die Bürger sollten frühzeitig mitgenommen, eine Planung mit Augenmaß und Verantwortung durchgeführt werden, fordert das UWG-Fraktionsmitglied.

Vor Ort besprechen

Weiter sagt Harms: „Wir müssen darüber nachdenken, ob der Landwirtschaft weiter Flächen entzogen werden sollen, um neue Bauplätze zur Verfügung zu stellen“. Er regt an, statt Flächen in der Peripherie auszuweisen, auch zentrale Flächen in die Überlegungen mit einzubeziehen. Er wolle dies mit den Leuten vor Ort eruieren. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Mittwoch, 5. Februar, bei einem von der UWG organisierten Treffen.

Die Anfrage der UWG beantwortete der Bauamtsleiter vorerst nicht. Rosendahl verwies diesbezüglich auf die Tagung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 18. Februar, um 17 Uhr im Aper Rathaus. Bestätigen konnte er allerdings, dass die Nachfrage nach Bauland im gesamten – auch im südlichen – Gemeindegebiet weiter vorhanden ist.•

Politischer Infoabend

• Die möglichen Entwicklungen und infrastrukturellen Maßnahmen des Ortes Godensholt sollen am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr Thema sein. In der Gaststätte „Zum alten Erbkrug“ findet ein politischer Informationsabend der Aper UWG-Fraktion mit Vereins- und Verbandsvertretern sowie Bürgerinnen und Bürgern aus Godensholt statt. Alle interessierten Bürger sind eingeladen.