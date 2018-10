Apen /Holtgast Mit dem lieben Geld wird sich einmal mehr der Aper Gemeinderat beschäftigen. Bei der Sitzung an diesem Dienstag, 16. Oktober, stehen der 1. Nachtragshaushaltsplan für dieses Jahr und die Anpassung des Investitionsprogramms bis 2021 an. Getagt wird ab 18 Uhr im Bikerhotel Zur Schanze in Holtgast.

Die Kämmerei mit Finanzchefin Helma Schubert stellt den 1. Nachtragshaushalt vor. Dieser enthält tatsächliche Einnahmen und Ausgaben, während der Haushaltsplan „nur“ die geschätzten Einnahmen und Ausgaben ausweist.

Erfreulich, so hatte es von Seiten der Kämmerei bereits während der Sitzung des Finanzausschusses geheißen, sei dieses Jahr die Entwicklung bei den Einnahmen (Steuern, Abgaben, Gebühren und Zuwendungen): Statt der geplanten 17,4 Millionen Euro seien es rund 18,5 Millionen Euro. Dieses Geld solle – so der Vorschlag – eingesetzt werden, um Preissteigerungen bei Projekten in diesem Jahr auszugleichen. Von 720 000 auf 820 000 Euro erhöhen sich dieses Jahr zum Beispiel die Ausgaben für das neue Verwaltungsgebäude beim Augustfehner Schulzentrum an der Schulstraße.

Einige Projekte würden sich zeitlich verzögern, hieß es. Dazu gehört zum Beispiel der geplante Anbau des Schulzentrums Augustfehn. Diese Verzögerungen würden auch zu Umstrukturierungen im Haushalt führen. Deshalb steht zur Diskussion, die für dieses Jahr geplanten Investitionen von 6,6 Millionen auf 4,8 Millionen zu reduzieren. Dadurch verringert sich auch der Kreditbedarf für dieses Jahr, der dann 2019 höher ausfallen werde.

Auch Personalien stehen an: CDU-Ratsfrau Kathrin Janßen aus Nordloh will ihr Mandat zurückgeben, Nachfolger soll Markus Berends werden. Außerdem sollen zwei Schülervertreter in den Schulausschuss des Rates berufen werden.

Des Weiteren geht es um baurechtliche Grundlagen für die Erweiterungspläne der Godensholter Firma Hinrichs Metall- und Fahrzeugbau. Der Rat beschäftigt sich auch mit weiteren Baumöglichkeiten in Verlängerung der Neuen Straße in Augustfehn und mit der Ausweisung der Disco Tange als Sondergebiet.

Bereits an diesem Montag, 15. Oktober, tagt der Arbeitskreis Demographische Entwicklung. In der öffentlichen Sitzung, die um 16 Uhr im Rathaus beginnt, geht es unter anderem darum, wie man den Tourismusstandort Apen besser vermarkten und den Marktplatz mit der Touristik touristisch weiter aufwerten kann. Ferner beschäftigt man sich mit Fördermöglichkeiten aus dem Programm Dorferneuerung und mit dem Projekt Lieblingsorte, die Bürger aus der Gemeinde benannt hatten. 15 dieser 60 Lieblingsorte sollen nun besser dargestellt werden (z.B. durch ein historisches Hinweisschild mit Sitzmöglichkeit oder eine Hörstation mit Informationen über die Historie des Ortes). Auch über dieses Vorhaben und Finanzierungsmöglichkeiten wird gesprochen.