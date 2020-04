Infrastruktur: Apen rührt die Werbetrommel für Firmen

Apen Auf der Internetplattform Apen-entdecken.de können sich Interessierte über das breitgefächerte Angebot der Gesundheits-, Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen in der Gemeinde Apen informieren. Darauf macht die Gemeindeverwaltung aufmerksam und weist darauf hin, dass es gerade in schwierigen Zeiten wie der aktuellen Pandemie umso wichtiger sei, als Gemeinde zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. „Nun heißt es nicht nur im Nachhinein, unsere Wirtschaft zu unterstützen und seine Bedarfe vor Ort zu decken, vielmehr ist es umso bedeutsamer, auch jetzt noch die Angebote der Unternehmen in der Gemeinde Apen wahrzunehmen“, erklärte Bürgermeister Matthias Huber.

Zwar müsse ein Großteil der Handels- und Dienstleistungsunternehmen seine Türen geschlossen halten, das bedeute aber nicht, dass die Angestellten ihrer Arbeit nicht weiter nachgehen würden. Telefonisch und per Mail seien viele Unternehmen weiterhin erreichbar und bemüht, all den Anliegen der Aper nachzukommen. So etwa mit Hilfe von Lieferdiensten, beispielsweise für Gartengeräte oder Blumen. Und auch in der Gastronomie seien teils Abhol- oder Lieferdienste eingerichtet worden.