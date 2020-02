Apen Brückenbau, Endausbau, Erneuerung sowie Bushaltestellen, Radwege und Gehwege. Die Gemeinde Apen investiert in den nächsten beiden Jahren kräftig in die Verkehrsinfrastruktur. Als eine „besondere Herausforderung für den Haushalt“ bezeichnet Bürgermeister Matthias Huber die geplanten Maßnahmen. 3,1 Million Euro will man in die Hand nehmen, wie Huber auf Nachfrage der NWZ mitteilte.

1,6 Mio. für Schulstraße

Bei zwei Maßnahmen steht die Höhe der nötigen Investitionen bislang nicht fest, sodass die Summe voraussichtlich noch steigen wird. Der dickste bisher eingeplante Brocken sind die Baumaßnahmen an der Schulstraße in Augustfehn I, die sich von der Südgeorgstraße bis zur Höhe des Haupteingangs der IGS erstrecken sollen. 1,6 Millionen Euro steckt die Gemeinde in den Ausbau der Straße, einen neuen Gehweg sowie einen Parkstreifen. Noch dieses Jahr soll hier gebaut werden.

Hier wird Gebaut und saniert Im Jahr 2020...

• Brückenbau als Ersatz für die „Lind-Brücke“

• Bau eines beidseitigen Rad-Fußweges mit Fahrbahnteiler am Ortseingang Apen

• Erneuerung der Teil-Fahrbahn der Gemeindestraße Osterende

• Sanierungsmaßnahmen im Bereich Bokelermoor: Grüner Weg, Lindenweg, Am Uhlenmeer

• Ausbau der Schulstraße in Augustfehn I; Schaffung eines Gehwegs und Parkstreifens

• Instandsetzung der Deichstraße in Tange (geplant im März)

• Ausbau des Schanzenweges (bis 2021)

• Zwei neue barrierefreien Bushaltestellen in Augustfehn II und Augustfehn I (bis 2021) Im Jahr 2021...

• Endausbau der Straßen im Wirtschaftsbogen an der A 28

Der Startschuss für zwei weitere Maßnahmen fällt kommende Woche. Der Bau eines beidseitigen Rad-Fußweges am Ortseingang Apen in Höhe der Firma AMF Bruns für rund 600.000 Euro läuft ebenso an, wie der Neubau der Lind-Brücke in Augustfehn. Nicht zuletzt die Anlieger hatten um den Neubau der Brücke gekämpft, für den rund 380.000 Euro veranschlagt sind. Geld, das andere Gemeinden im Ammerland nicht aufwenden müssen. „Wir sind die Ammerlandgemeinde ,des Wassers’ mit vielen Kanälen und Flüssen. Daher sind wir angehalten, neben Wegen und Straßen, auch immer die Brücken im Auge zu behalten und dort Unterhaltungen und Sanierungen aufzubringen“, sagt Huber.

An beiden Stellen wird nach Auskunft von Bauamtsleiter Peter Rosendahl die Fahrbahn einseitig gesperrt. Am Ortseingang wird eine Ampelanlage eingerichtet. „Das wird sicherlich Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich bringen“, sagt Rosendahl. Die Stahlwerkstraße muss ebenso einseitig gesperrt werden, der Verkehr soll auch hier mit einer Ampel geregelt werden. In der Straße Am Kanal sei trotz einer Sperrung aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens jedoch keine Ampelregelung nötig, so Rosendahl. Er ergänzt: „Wir hoffen, dass wir so schnell es geht durchkommen.“

Auch Tange betroffen

Im März soll zudem in Tange mit der Sanierung der Deichstraße begonnen werden. Hier handelt es sich jedoch um eine Maßnahme des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN); der Gemeinde entstehen hier also keine Kosten. Dieses Jahr stehen zudem die Sanierungsmaßnahmen im Bereich Bokelermoor an. Mit 60.000 Euro soll die Erneuerung der Teil-Fahrbahn der Straße Osterende zu Buche schlagen, die ebenfalls für dieses Jahr terminiert ist. Wann hier gebaut wird, ist noch nicht klar. Diese Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben, „hier warten wir noch auf die Genehmigung des Haushalts“, so Rosendahl.

Apropos Haushalt: Keine der Maßnahmen ist außerplanmäßig. Für etwaige kleinere Instandhaltungen, die Stand jetzt noch nicht absehbar sind, ist ein entsprechendes Budget im Haushalt eingeplant.