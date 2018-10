Apen Versackungen, Verwerfungen, abgebrochene Kanten, Risse und Löcher: Auto- und Radfahrer, die in der Gemeinde Apen unterwegs sind, wissen ein Lied davon zu singen. So manche Gemeindestraße ist in einem schlechten Zustand.

kommentar Ein Kataster muss her Keine Frage: Für Kommunalpolitiker ist es schwierig zu beurteilen, welche Gemeindestraße mehr Schäden aufweist als andere und sanierungsbedürftiger ist. Deshalb muss ein Straßenkataster her. Fachleute sollten alle Straßen im Gemeindegebiet unter die Lupe nehmen, sie nach Schadensbildern klassifizieren. So gibt es objektive Maßstäbe. Die Politik muss dann entscheiden, was wann wo gemacht wird. Auch das ist nicht einfach, aber Entscheidungen zu treffen, ist nun mal Aufgabe von Politik. Und wann sollte man sich um das Kataster kümmern? Sofort, denn Jahr für Jahr werden die Straßen schlechter, die Steuermittel, die man benötigt, höher! Im vergangenen Dezember hatte der Aper Gemeinderat Steuererhöhungen beschlossen, die von der großen Ratsmehrheit als notwendig und verzichtbar angesehen wurden. Von den 500 000 Euro Mehreinnahmen sollten jährlich 150 000 Euro in Straßensanierungen fließen. Das ist ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Aper Straßenprobleme. Doch geflossen ist in sanierungsbedürftige Straßen in diesem Jahr nichts, nur Pläne gibt es für die Straße Am Uhlenmeer. Vor weiteren Straßensanierungen müssten objektive Kriterien her, heißt es von Seiten der SPD/CDU-Mehrheitsgruppe. Höchste Zeit, sich darum zu kümmern! Oder hat man schon vergessen, wie man 2017 im Zuge der Steuerdiskussion argumentiert hatte?

Ein besonders krasses Beispiel ist die Straße Am Uhlenmeer in Bokelermoor und dort insbesondere das Teilstück zwischen Lindenweg und Ginsterweg. Die Straße mit moorigem Untergrund litt besonders unter dem starken Regen im vergangenen Jahr und diesen Sommer unter extremer Trockenheit und Hitze. Das hatte zur Folge, dass Versackungen und Risse noch stärker wurden als in der Vergangenheit und man als Radfahrer befürchten musste, mit den Reifen in einen mehrere Zentimeter breiten Riss zu geraten und zu stürzen. Anwohner hatten sich im Sommer an die Gemeinde gewandt und darauf verwiesen, dass die Straße ihrer Ansicht nach nicht mehr verkehrssicher sei. Mitte September fand dann eine Anliegerversammlung statt, bei der den Bürgern ebenso wie jetzt den Mitgliedern des Aper Straßen- und Brückenausschusses eine Lösung aufgezeigt wurde.

Mit Hilfe des Wurmverfahrens, so erläuterte Apens stellvertretender Bauamtsleiter Uwe Taute während der Ausschusssitzung in der Aper Schule, solle der Zustand der Straße verbessert werden. Dieses Recyclingverfahren beinhalte, dass der vorhandene Straßenbelag in einer Stärke von acht bis 25 Zentimeter durchgefräst werde. Diese Masse, die bei Bedarf mit Mineralgemisch ergänzt wird, werde dann zum neuen Unterbau der Straße. Auf diesen Unterbau werde dann mit lösemittelfreiem Bindemittel feines Gestein als Deckschicht aufgebracht und versiegelt. Die Kosten für dieses Verfahren, mit dem andere Kommunen gute Erfahrungen machten und das in Apen erstmalig angewandt werden soll, werden für das 800 Meter lange Teilstück mit 54 000 Euro veranschlagt. Der Ausschuss stimmte dieser Sanierung im Wurmverfahren zu, die Entscheidung darüber fällt der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 4. Dezember.

Drei Straßen sanieren

In der Sitzung des Straßen- und Brückenausschuss ging es jedoch nicht nur um die Situation der Straße Am Uhlenmeer. Hans-Joachim Tietjen, Vorsitzender des Gewerbekreises Apen, hatte in einem Schreiben Ende September an die Gemeindeverwaltung die Sanierung der Kleinen Mühlenstraße, der Grünen Straße (insbesondere auch der Bürgersteige) und der Straße Am Mühlenbach zwischen Großer Mühlenstraße und Schlehenstraße gefordert. Eine Sanierung der Grünen Straße fordert auch der Ortsbürgerverein Apen.

Wie der stellvertretende Bauamtsleiter Uwe Taute in der Sitzung erläuterte, habe sich der Straßen- und Brückenausschuss bei einer Besichtigung im November 2017 die Kleine Mühlenstraße angesehen. Im Gemeindegebiet gäbe es Straßen in schlechteren Zuständen, so dass von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen werde, die Straßen im Zuge der laufenden Straßenunterhaltung in verkehrssicheren Zuständen zu halten. Dem stimmte der Ausschuss auch zu. Es sei schwierig, zu beurteilen, welche Straßen am dringendsten zu sanieren seien, so SPD-Fraktionsvorsitzender Björn Meyer, dazu bedürfe es objektiver Kriterien, die zu gegebener Zeit entwickelt werden müssten.

Es ginge nicht darum, die Straßen sofort zu sanieren, aber grundsätzlich müsse man sich mit dieser Thematik beschäftigen, so UWG-Ratsherr Christian Martens. Gerade die Sanierung der Grünen Straße würde den Aper Dorfkern erheblich aufwerten. Martens beantragte, zu prüfen, ob man die Sanierung der Grünen Straße ins Dorferneuerungsprogramm aufnehmen könne, dort könne man 90 Prozent an Fördermitteln bekommen. Außerdem sprach sich der Aper in einem Antrag einen Tag nach der Sitzung dafür aus, die Kleine Mühlenstraße zu sanieren, wenn – wie erwägt – nahe der Norderbäke das geplante Baugebiet entstanden sei. Mit Geldern für die laufende Straßenunterhaltung sollten Löcher an der Straße Am Mühlenbach gefüllt werden. Außerdem solle man sich, so Martens, um die Entwässerungsprobleme kümmern.

Geld für Brücke?

Wie Helma Schubert, Allgemeinde Vertreterin des Bürgermeisters, nun in einem Pressegespräch ausführte, stünden in diesem Jahr 150 000 Euro im Haushalt für Straßensanierungen an. Anfangs war man davon ausgegangen, dass man diese Gelder für höhere Kosten beim Endausbau von Straßen im Wohngebiet An der Moorkämpen in Augustfehn benötige. Aufgrund der guten Finanzlage sei das jedoch nicht nötig. Aus der Politik habe man das Signal erhalten, dass diese 150 000 Euro, die für Straßenbaumaßnahmen gering seien, gespart werden sollen, um mit den für 2019 geplanten 150 000 Euro mehr Geld zur Verfügung zu haben.

Bürgermeister Matthias Huber verwies in dem Gespräch darauf, dass Straßen und Brücken zusammen zu betrachten seien. Durch den (anfangs nicht geplanten) Neubau der Lind-Brücke in Augustfehn II fielen Kosten von 360 000 Euro an. Man beantrage, dass dieses Brückenprojekt in die Dorferneuerung aufgenommen werde. Ob das jedoch der Fall sei, wisse man noch nicht, so dass man damit rechnen müsse, die komplette Summe aus der Gemeindekasse zu zahlen.