Apen Die ersten Besucher warteten am Sonntag bereits um 10 Uhr im Gewerbegebiet Apen darauf, dass die Geschäfte und Betriebe ihre Türen öffneten. Das geschah dann wie angekündigt um 11 Uhr: Damit war die fünfte Aper Frühjahrsmesse eröffnet. Bereits zu dieser Zeit hielten sich über tausend Gäste auf dem Gelände des Gewerbegebiets Apen auf.

Örtliche Betriebe und Vereine beteiligten sich mit ihrem Warenangebot an der Ausstellung. Von Möbeln über Gewächshäuser, Fahrräder, Traktoren bis hin zu Terrassenkonstruktionen konnte Vieles bestaunt werden – und auch Friseure, Floristen und andere Anbieter stellten sich vor. Ein richtiger Renner war der „Flohmarkt“ von Möbel Eilers, der unzählige Neugierige anlockte, die dann auch gern in Kauf nahmen, 15 Minuten und mehr an der Kasse zu warten. Und wer schwindelfrei war, hatte die Möglichkeit, sich das Gewerbegebiet einmal von oben anzuschauen.

„Die Jahreszeit für diese Frühjahrsmesse Anfang/Mitte März ist richtig passend, wenn alle aus dem Winterschlaf erwachen. Hier wird nach neuen Einrichtungen für die Wohnung geschaut, aber auch Gartenartikel werden gesucht“, erzählte Geschäftsleiter Claus Eilers, der zusammen mit dem Gewerbekreis diese Gewerbeschau vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat. „Es ist schon ein Wahnsinn, was sich hier und heute bisher abgespielt hat. Aber die Feste der Gewerbevereine sind immer sehr gut besucht.“

Eingebunden in die Vorbereitungen war auch Lili Büker, Assistentin von Claus Eilers. Ein gutes halbes Jahr Vorlauf hatten wir bestimmt gehabt“, führte sie aus. „Auch die Gewerbetreibenden, die nicht im Gewerbegebiet angesiedelt sind, haben hier die Möglichkeit, ihre Stände aufzubauen. Wir wollen den Kunden und Gästen ein Schaufenster des gewerblichen Handelns in der Gemeinde bieten.“

Diese Vielfalt kam bei den vielen Besuchern, deren Zahl sich bis zum Ende der Veranstaltung um 18 Uhr auf viele Tausend summiert haben dürfte, sehr gut an. Es wurde viel gefragt und ebenso viel geantwortet. Viele Besucher schauten sich dabei vielfach ganz allgemein um und suchten weniger nach ganz bestimmten Angeboten. An dem „Flohmarkt“ kamen allerdings die wenigsten vorbei: Dort wurden schließlich alle Schnäppchen weit unter dem Normalpreis angeboten. Die Frühjahrsmesse des Gewerbevereins Apen, damals als „Ersatz“ für den Aper Frühjahrsmarkt ins Leben gerufen, hat sich längst zum Besuchermagneten entwickelt. „Die Entscheidung, diese Messe auf den Weg zu bringen, war absolut richtig“, zeigte sich Eilers mit der bisherigen Entwicklung denn auch mehr als zufrieden. Auch im kommenden März wird diese Veranstaltung wieder durchgeführt werden.