Apen Die ersten Störche wurden bereits gesichtet. Nicht in Apen, nein, aber am Niederrhein. Es lässt sich erahnen: Der Countdown läuft, möchte Apen in diesem Jahr einigen Adebars in der Gemeinde einen schöner Empfang bereiten.

Der Ortsbürgerverein von Apen hofft, dann gleich zwei Storchenpaare anzusiedeln. Im vergangenen Jahr ist der Versuch mit einem Paar geglückt. „Leefke“ und „Krischan“, zwei beringte junge Störche aus Holland, nahmen das Nest an der Norderbäke an und machten sich ans Brüten. Trotz des Eifers ging die Geschichte jedoch nicht gut aus: Beide Küken wurden wohl Opfer der Schafskälte und konnten, nachdem die Elterntiere das Nest verlassen hatten, nur noch Tod geborgen werden. „Wir hoffen, dass Leefke und Krischan dieses Jahr wiederkommen und es noch einmal versuchen“, sagt Frank Zahn vom Ortsbürgerverein.

Saisonehe

Die Chancen stehen gut, denn Störche sind laut Nabu nesttreu. Sie versuchen jedes Jahr, wieder den Horst aus dem Vorjahr zu besetzen. Findet sich dann auch zufällig wieder das gleiche Storchenmännchen oder -weibchen ein, dann kann es sein, dass sich beide wieder paaren. Wenn nicht, gibt es halt einen neuen Partner. Die Treue der Störche zueinander setzt erst ein, wenn die Brutsaison startet – quasi führen Störche eine Saisonehe.

Doch wie es auch kommen mag: Das Nest wird vor dem Bezug von Mitgliedern des Ortsbürgervereins noch einmal generalüberholt. Altes Material wird entfernt, neues – Holzschredder, Heu und ähnliches – eingearbeitet. Dabei erledigt der Verein nur die groben Arbeiten, „das Tapezieren übernehmen die Mieter.“ Sprich: Für die Gemütlichkeit im Horst sorgt das Storchenpaar selbst.

Nest-Renovierung

Neben der Nest-Renovierung steht auch noch ein Nestbau auf dem Programm des Ortsbürgervereins. An der Süderbäke in der Nähe von Wasser und Wiesen soll Horst Nummer zwei installiert werden. Der Stamm, so weiß Frank Zahn zu berichten, wird von einer Westersteder Firma gesponsert. Dazu lässt der Verein dann ein passendes Nest fertigen, und auch die weiteren Arbeiten, so unter anderem die Herrichtung des Fundaments, übernimmt der Ortsbürgerverein. Rund 1000 Euro müssen dafür investiert werden. Viel Geld, das der Verein gern für die Störche in die Hand nimmt, aber trotzdem ist jeder Sponsor willkommen, das Projekt zu unterstützen. „Auch fünf oder zehn Euro helfen uns schon“, betont Frank Zahn, der gern unter Telefon 0 44 89/51 82 kontaktiert werden kann.

Bis März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, ab Mitte März werden die Störche erwartet. Dass es Interessenten für Horst Nummer zwei gibt, ist recht sicher. Gleich drei Storchenpaare hatten allein im vergangenen Jahr ums Nest an der Norderbäke gebuhlt. „Da sollten sich dann auch Interessenten für das neue Nest an der Süderbäke finden“, vermutet Frank Zahn.

Geht auch diese Projekt gut aus, könnte es sogar in 2019 noch ein drittes Nest geben, doch das ist noch Zukunftsmusik. Erst einmal wollen die Mitglieder des Ortsbürgervereins abwarten, wie sich dieses Storchenjahr entwickelt und ob tatsächlich „Leefke“ und „Krischan“ wieder heim ins schöne Apen finden.