Apen Mit 8,46 Millionen Euro stehen im kommenden Jahr viele Investitionen in der Gemeinde Apen an.

Von dieser Millionen-Summe werden 4,68 Millionen Euro mit bisherigen Einzahlungen aus Fördermitteln und Zuschüssen, 2,86 Millionen Euro mit Krediten und 920 000 Euro aus dem Haushaltsüberschuss bezahlt. „Für das Jahr 2020 steht einiges bei uns an“, sagt Lars Kock, Finanzbereichsleiter der Gemeinde Apen.

• Die Drei Großprojekte

Der Anbau an der IGS Augustfehn ist mit 3,4 Millionen Euro die größte Investition 2020.

•

Der Ausbau der Schulstraße folgt mit 1,52 Millionen Euro.

Die drittteuerste Investition ist das geplante Familienzentrum für 1,3 Millionen Euro. Bei dem teuersten Projekt, dem Anbau an der IGS Augustfehn, steht eine Investitionssumme von 5,1 Millionen Euro in den Jahren 2018 bis 2021 auf dem Papier. Die Gemeinde Apen hat hierbei einen Eigenanteil von 3,395 Millionen Euro.

•

Das zweite Großprojekt ist der Ausbau der Schulstraße. 2020 sollen 1,52 von 1,575 Millionen Euro gestemmt werden, was knapp 97 Prozent der Investitionssumme ausmacht.

Das drittteuerste Projekt, Umwandlung der Grundschule Augustfehn II in ein Familienzentrum, kostet insgesamt 2,3 Millionen Euro. Die Gemeinde Apen trägt hierbei einen Eigenanteil von 1,05 Millionen Euro. Auch bei diesem Projekt soll 2020 der Großteil der Investitionssumme mit 1,3 Millionen Euro bezahlt werden.

• Straßenbau

Des Weiteren sollen 300 000 Euro in den Straßenbau investiert werden. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, einen Großteil in eine Weiterführung des Straßenbaus in Bokelermoor zu investieren, restliche Mittel gehen in den Schanzenweg.

• Schuldenstand

Der aktuelle Schuldenstand der Gemeinde Apen steht bei 3,65 Millionen Euro. Pro Einwohner sind das 312 € Euro Schulden. Bis Ende 2022 werden sich die Schulden der Ammerland-Gemeinde auf 10,24 Millionen Euro fast verdreifachen.

Die aktuelle Neuverschuldung für 2020 liegt bei 2,861 Millionen Euro, woraus sich für das Jahr 2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 557 Euro ergibt.