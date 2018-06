Apen Die Enttäuschung ist groß. Das Aper Storchenpaar Adele und Jacob, das einen Horst an der Süderbäke in Apen bezogen hatte, hat keinen Nachwuchs. „Von den Besitzern der Fläche, auf der wir den Horst installieren konnten, hatten wir erfahren, dass beide Störche das Nest verlassen hatten. Das machen Störche während der Brutphase nicht. Nach kurzer Zeit kam zwar einer der Störche zurück. Aber uns war sofort klar, dass etwas nicht stimmen konnte“, berichtet Frank Zahn, Vorsitzender des Ortsbürgervereins Apen.

Mit Hilfe eines Steigers ließ man sich in luftige Höhen bringen, um nachzuschauen. „Es lag nur noch ein wenig Eierschale am Rand des Nestes. Ansonsten war das Nest vollkommen leer“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Wie viele Eier im Nest lagen, ob Jungvögel schon geschlüpft waren, ob Nesträuber am Werk waren oder welche anderen Gründe es für das leere Nest gibt – man wisse es nicht. Nun wolle man prüfen, ob man am Horst eine Webcam anbringen kann, und obendrein, wie man durch eine Metallplatte unterhalb des Nestes Nesträuber abhalten könne. Durch die Webcam wäre man künftig in der Lage, das Geschehen im Storchennest live zu verfolgen.

„Es ist sehr schade, dass wir auch dieses Jahr keinen Storchennachwuchs in Apen haben“, so Frank Zahn. „Wir waren so froh gewesen, als uns Sonja Doleschal und ihr Partner Thorsten Schürmann auf dem Grundstück An der Wiek 48 ermöglicht hatten, im März das Storchennest nahe der Süderbäke zu installieren. „Schon eine Stunde später hatten sich Störche für das Nest interessiert.“ Ein Paar begann damit, das Nest weiter herzurichten. Adele und Jacob wurden die beiden Vögel von Mädchen und Jungen des Aper Kindergartens „Unterm Regenbogen“ getauft.

Schon im vergangenen Jahr hatte ein Storchenpaar in Apen ein Nest bezogen, das der Ortsbürgerverein bei der Streuobstwiese an der Nor­derbäke installiert hat. Leefke und Krischan wurden die Vögel genannt. Das Paar hatte Nachwuchs, doch die beiden Storchenküken überlebten nur weniger Wochen. Möglicherweise fielen sie der Schafskälte zum Opfer und waren an Unterkühlung gestorben.

Zurückgekehrt nach Apen sind Leefke und Krischan in diesem Jahr nicht. Da beide Vögel beringt waren und aus den Niederlanden stammen, hat der Ortsbürgerverein bei der Vogelwarte auf Helgoland einen Suchantrag gestellt. Eine Antwort gibt es bislang noch nicht.