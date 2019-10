Apen Die Ampel springt auf rot, die Bahnschranke geht runter und ungeduldig wartet man, bis der Zug vorbeifährt. So eine Situation kennt jeder, der schon einmal vor verschlossenen Schranken stand.

Der Bahnübergang an der Hauptstraße in Apen soll grundlegend erneuert werden. Die Deutsche Bahn stellte ihr Konzept für eine einfache Lösung am Dienstagabend im Straßen- und Brückenausschuss der Gemeinde vor.

„Der Bahnübergang ist etwas in die Jahre gekommen“, berichtet Carsten Mertin, Projektleiter der DB Netz. 1985 wurde der Übergang gebaut.

Die Modernisierung soll zwischen 800 000 und eine Million Euro kosten. „Viel verändert sich nicht“, sagt der Projektleiter. Halbschranke und Lichtanlage bleiben erhalten.

Der Fahrradweg und das Betonschalthaus werden um ungefähr einen Meter versetzt. Lediglich die Straßenbreite wird sich in der Kurve der Hauptstraße verändern. „Nach aktuellen Sicherheitsstandards muss die Straße etwas breiter werden, damit die Sicherheit am Bahnübergang weiterhin gewährleistet wird“, sagt er.

Zuständigkeit

Laut Eisenbahnkreuzgesetz ist die Deutsche Bahn dafür zuständig, 27 Meter ab der Gleismitte in ihren Umbauarbeiten einzuschließen. Da die Hauptstraße eine Landesstraße ist, ist das Land Niedersachsen auch von dem Umbau betroffen. Des Weiteren ist bei Sicherheitsbauarbeiten auch der Eigentümer der Straße betroffen.

Nach den Bauarbeiten ist die Deutsche Bahn für den Radius 2,25 Meter ab Gleismitte zuständig. „Das größte Problem bei einem Bahnübergang sind nicht die Schranken, sondern die Ungeduld des Autofahrers“, sagt der Projektleiter.

„Brauchen wir eine Vollbeschrankung dort?“, fragt Bauamtsleiter Peter Rosendahl. Den Ausführungen von Carsten Mertin zufolge ist eine Vollbeschrankung erst sinnvoll, wenn die durchschnittliche Wartezeit an einem Bahnübergang 240 Sekunden überschreitet.

Straße „An der Wiek“

Für Diskussionen sorgte die Zukunft der Gemeindestraße „An der Wiek“, die direkt vor dem Bahnübergang nach abzweigt. Laut dem vorgestellten Konzept sollen dort keine Kraftfahrzeuge fahren, die schwerer als 2,8 Tonnen und länger als sechs Meter lang sind.

Die Begrenzung auf 2,8 Tonnen ist aktuell schon an der Gemeindestraße gültig. Die Begrenzung auf Fahrzeuge bis zu sechs Metern kommt neu hinzu. „Der Radius für Linksabbieger ist unseren Berechnungen zufolge auf sechs Meter begrenzt“, erzählt der Projektleiter.