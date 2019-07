Apen Sie hüpften auf dem Horst, um Wind unter die Flügel zu bekommen, sprangen mit gespreizten Flügeln auf dem Nest herum und stürzten sich dann hinab: Die Aper Jungstörche, die auf dem Horst an der Süderbäke aufwuchsen, sind flügge und erkunden nun die Gegend.

Drei Jungstörche hat das namenlose Storchenpaar – die bisherigen beiden hatten von Kita-Kindern Namen bekommen – aufgezogen. „Nun erkunden sie gemeinsam mit den Altvögeln die Gegend“, strahlt Torsten Schürmann. Auf dem gemeinsamen Grundstück mit seiner Partnerin Sonja Doleschal hatte der Ortsbürgerverein Apen erst in diesem März einen Nestrohling für Weißstörche geschaffen und ruckzuck war er bezogen. Möglicherweise sind im Frühjahr sogar vier bis fünf Jungvögel geschlüpft, wie Fotos zeigen. Doch Tierkadaver hatte man nicht gefunden. Drei Jungtiere sind nun erwachsen.

Start im August

Die Tage für das Aper Storchenquintett sind gezählt. Die Jungvögel werden, so heißt es vonseiten des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), immer weitere Ausflüge in die Umgebung des Nestes machen und seien schließlich verschwunden. Eltern und Jungvögel machten sich im August getrennt auf die weite Reise ins Winterquartier nach Südeuropa oder gar nach Afrika.

„Wir sind sehr froh, dass bei uns in Apen erneut ein Storchenpaar einen Horst annahm und sogar mehrere Jungtiere aufziehen konnte“, freut sich Frank Zahn, Vorsitzender des Ortsbürgervereins (OBV) Apen, und hofft, dass die Altvögel im nächsten Jahr zurückkehren werden. Denn Störche sind nesttreu.

Einer, der das Aper Storchenleben mit Fotos und Videos dokumentiert, ist Hartmut Krystof aus dem ostfriesischen Jübberde. Vor drei Jahren war der Masseur, der in Apen als Physiotherapeut arbeitet, mit seiner Frau aus der Region Minden nach Ostfriesland gezogen.

„Ich habe damals in einer Region gelebt, in der es viele Störche gibt. Der Landkreis Minden-Lübbecke im Nordosten Nordrhein-Westfalens gilt als Storchenland. Dort kann es jährlich durchaus an die 100 Jungvögel geben“, sagt der 66-Jährige.

Krystof, schon von Kindesbeinen an begeisterter Hobbyfotograf, hat an seinem ehemaligen Wohnort mit der Kamera das Leben der Weißstörche dokumentiert.

Störche als Fotomotiv

Deshalb war die Enttäuschung groß, als Krystof mit seiner Frau nach Ostfriesland zog und feststellte, dass es in der Region kaum Weißstörche gab. „Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zu Frank Zahn, dem Vorsitzenden des Ortsbürgervereins Apen, zustande kam. Jedenfalls war ich froh, als ich hörte, dass der OBV Masten mit Storchenhorsten aufgestellt hatte“, sagt er. Und so fotografierte er bereits 2017 „Leefke“ und „Krischan“, zwei beringte junge Störche aus Holland, die ihre Namen von Kindern aus der Aper Kita „Unterm Regenbogen“ bekamen. Die beiden Küken des Storchenpaares, die auf dem Horst an der Norderbäke nisteten, wurden im regenreichen Sommer wohl Opfer der Schafskälte.

Auch im vergangenen Jahr hatte ein Storchenpaar in Apen gebrütet, auf dem kurz zuvor geschaffenen Horst an der Süderbäke. Doch Nachwuchs von Jakob“ und Adele“ gab es nicht, im Juni war das Nest plötzlich verwaist, nur Eierschalenreste wurden gefunden.

Die beiden Horste an der Norderbäke (2017) und der Großen Süderbäke (2018) sind nicht die einzigen in der Gemeinde Apen. Im Februar hatte der Ortsbürgerverein einen weiteren Nestrohling auf einem hohen Mast nahe der Hauptstraße in Espern hergerichtet. Dieses Esperner Nest war jenes, das sich viele Jahre bei der alten Straßenbrücke in Augustfehn befand. Dort war es 1996 auf Anregung von Volkmar Siems, des damaligen Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes Apen/Augustfehn, installiert worden. 2006 wurde im Ort Apen – auf einem 16 Meter hohen Giebel der ehemaligen Molkerei, die Siems gehört – ein Nestrohling für Störche installiert worden. Das hatte die Wählervereinigung „Bürger für Bürger“ (BfB), dessen Fraktionsvorsitzende Siems damals im Aper Gemeinderat war, angeregt. Der fünfte Horst im Gemeindegebiet befindet sich nahe des Brückenwegs in Vreschen-Bokel. Diese Nisthilfe für Störchen hatte der Nabu im Spätherbst 2018 geschaffen.

Fotos von Hartmut Krystof unter http://jalbum.net/a/1942442