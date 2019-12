Apen 1184 Läuferinnen und Läufer gehen am dritten Advent (15. Dezember) an den Start des Aper Weihnachtsmützenlaufs. Um die Sicherheit beim Lauf zu garantieren, sind einige Straßen zwischen 10 und 13 Uhr gesperrt. Start und Ziel ist bei der Janosch-Grundschule, Mühlenstraße 25, in Augustfehn.

• Straßensperren

Dennoch sind auf bestimmten Streckenabschnitten Vollsperrungen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Die Gemeinde Apen teilt folgende Straßensperrungen mit:

• Augustfehn I, Mühlenstraße (von Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Bahnhofstraße), Augustfehn I, Hauptstraße (im Bereich der Einmündung Mühlenstraße und Brüggemannkreuzung), Augustfehn I, An den Eichen (von Einmündung Mühlenstraße bis Einmündung Poststraße), Augustfehn I, Poststraße (von Einmündung Bahnhofstraße bis Einmündung Mühlenstraße), Augustfehn I, Saterlandstraße (von Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Mastenweg / Lappenfeld),

• Vreschen-Bokel, Brückenweg (von Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Mastenweg),

• Hengstforderfeld, Mastenweg: (von Einmündung Brückenweg bis Einmündung Saterlandstraße), Hengstforderfeld: Lappenfeld / Unterster Weg (von Einmündung Saterlandstraße bis Einmündung Aperberger Straße),

• Apen, Aperberger Straße (von Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Am Kirchweg).

Für die Mühlenstraße ist eine Vollsperrung während der gesamten Veranstaltung (10.30 bis circa 13.30 Uhr) vorgesehen, wobei nach der Startphase des letzten Laufes der Sperrpunkt an der Hauptstraße bis nach der Einmündung der Mozartstraße vorgeschoben werden kann.

• Umleitung

Es wird eine Umleitungsstrecke von der Stahlwerkstraße über die Schulstraße, Südgeorgsfehner Straße (Bahnübergang), Buchenallee, Lessingstraße und Schillerstraße zur Hauptstraße ausgewiesen. Die Beschilderung erfolgt auch in entgegengesetzter Richtung.

• Hinweise

Im Gemeindeteil Nordloh (Nordloher Dorfstraße) werden an den Einmündungen der Saterlandstraße und der Aperberger Straße jeweils Vorwegweiser mit Hinweisen auf die im weiteren Verlauf erfolgenden Vollsperrungen errichtet.

Die einzelnen Laufstrecken können im Internet unter der folgenden Adresse aufgerufen werden: https://www.wmla.de/strecken.

Für die Absicherung der Laufstrecken stehen die vier Ortsfeuerwehren der Gemeinde Apen bereit.