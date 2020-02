Apen 90 Millionen Euro Umsatz, keine Verbindlichkeiten, neue Jobs und ein Bekenntnis zum Standort Apen: AMF-Bruns ist kerngesund und wächst. Eine neue Beschleunigungsanlage wird im Sommer fertig sein – Grundstückszukäufe sollen zukünftige Expansionspläne sicherstellen.

Wie geht Change Management?

„Nur wenn Geld da ist, investieren wir auch“, erklärte AMF-Geschäftsführer Jan Woltermann dem Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Berend Lindner, bei einer Unternehmensbesichtigung. Anlass für den Besuch: Eine Investitionsförderung des Landes über 745.000 Euro für die neue AMF-Bruns Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft, zu der auch das neue Test-Center (Beschleunigungsanlage) gehört. 20 Mitarbeiter wurden dafür bereits eingestellt – 330 Menschen arbeiten bereits am Stammsitz von AMF-Bruns in Apen.

Beim Besuch ging es aber nicht nur um blanke Zahlen, sondern auch um praktische Dinge: Change Management zum Beispiel, also das Einführen neuer Arbeitsabläufe. „Wie schaffen Sie es, bei Veränderungen Ihre Mitarbeiter mitzunehmen?“, erkundigte sich der Staatssekretär. „Wenn man selbst euphorisch ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es die Mitarbeiter auch sind“, beschrieb Jan Woltermann seine eigenen Erfahrungen. Den ersten Versuch stoppte man 2012 schon nach drei Tagen.

Seit 2012 vieles umgekrempelt

Seitdem ist bei AMF-Bruns einiges umgekrempelt worden. „Früher hat es in verschiedenen Bereichen zwar viel gequalmt und gefunkt und es wurde eine Menge konstruiert, aber nicht immer mit Struktur“, so Woltermann weiter. Mit Hilfe einer Consulting-Firma gelang schließlich die Wende, „auch wenn deren Name nicht gerade traditionell ammerländisch klingt“.

Die Essenz formuliert er so: „Sie müssen nur die Mitarbeiter fragen, was sie stört, dann haben Sie das nächste Thema. Die Mitarbeiter machen Vorschläge, die testen wir dann mal drei Monate und werten sie dann aus.“ Wandel, das bedeutet für den Standort Apen auch: Das Material wird nach Tagesbedarf angeliefert, ergo sind die Lager deutlich kleiner, die Arbeitsplätze sind gesundheitsgerecht eingerichtet, eine Orthopädin schaut regelmäßig vorbei, die Arbeitszeiten sind flexibler geworden und die Maschinen moderner. „Geld“, so Woltermann, „genießt nicht mehr die oberste Priorität bei der Job-Entscheidung. Die Leute wollen vor der Arbeit vielleicht lieber noch Rennrad fahren“.

Flexibilität als Arbeitgeber wichtig

Flexibilität macht die Mitarbeiter zufriedener und hilft, Fachkräfte für sich zu gewinnen. Denn die sind rar. „Am wichtigsten bei Veränderungen ist aber, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht wegoptimiert werden“, so Jan Woltermann. Aber wie buhlt das Unternehmen um Nachwuchs? Diese Frage interessierte auch Berend Lindner.

„Mehrmals im Jahr kommen Schüler aus Augustfehn zu Besuch“, umriss der AMF-Geschäftsführer einige Maßnahmen, um junge Leute zu begeistern, „und die berechnen mal mit einem unserer Techniker ein Förderband oder betrachten einen unserer weltweiten Standorte mal unter geografischen Gesichtspunkten.“ Mathe oder Erdkunde mal anders.

Neue Dienstleistungen mit Test-Anlage

Hinzu kommen bis zu 40 Praktikanten pro Jahr und die 20 Azubis, die alle dabei sind, wenn es darum geht, das Unternehmen etwa bei Messen wie der „Job4U“ in Oldenburg zu repräsentieren. „Wir sind sehr nah dran an den jungen Leuten.“

Und was bringt die Zukunft? „Es gibt natürlich eine Wachstumsstrategie und Szenarien für 2030 – wir planen massive Investitionen“, verriet Jan Woltermann. Konkret sei aber noch nichts spruchreif. Erst einmal soll die Beschleunigungsanlage fertig werden – ein weiteres Standbein mit Potenzial. Denn frei buchbare Crash-Test-Anlagen sind rar und teuer. „So können wir eine Dienstleistung für nationale und internationale Kunden anbieten“, fasste AMF-Geschäftsführer Jan Woltermann zusammen.