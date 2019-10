Apen „Das macht dann 4,30 Euro, bitte“, sagt die Bäckerin. „Kann ich auch mit Karte zahlen?“, fragt die Kundin. „Da muss man nicht immer so viel Kleingeld ins Portemonnaie quetschen“, meint sie.

• viele Zahlungsmittel

„Kunden können die EC-Karte für alle Beträge einfach in das Kartenlesegerät einschieben oder oben drauf legen und kontaktlos bezahlen“, erzählt die 20-jährige Angelina Hetmann von der Bäckerei Behrens-Meyer aus Apen. Beim Auflegen der EC-Karte auf das Lesegerät wird der Chip an der Karte gelesen – eine Zahlungsmethode, womit die neueren EC-Karten ausgestattet sind.

• Smartphone

„Eine Zahlung per Smartphone ist bei uns leider nicht möglich“, berichtet die Bäckereifachverkäuferin. Hinter dieser Zahlungsmethode steckt ein Technologie-Standard namens NFC (Near Field Communication).

Seit 2015 bieten Einzelhändler die Bezahlung per Smartphone an. Mittlerweile können Kunden auch in kleineren Geschäften dieses Zahlungsmittel nutzen. Voraussetzung ist jedoch ein NFC-Chip, den das Smartphone haben muss. iPhones ab der sechsten Generation haben diesen Chip integriert. Android-Nutzer müssen in ihren Einstellungen nach „NFC“ suchen, ob ihr Smartphone diese Funktion anbietet.

• Überwachung

Die Zahlungen, die per Smartphone und EC-Karte getätigt werden, sind anhand von Kontoauszügen belegbar – was nicht unbedingt zum Vorteil ist: „Ich fühle mich einfach überwacht, wenn alles irgendwo festgehalten wird“, erzählt die 45-jährige Monika Richters.

Es sei für sie einfacher, mit Münzen und Scheinen zu bezahlen. Die Höhe der Beträge spiele hierbei eine untergeordnete Rolle.

• Taktisches Bezahlen

Anders sieht es Tanja Kor­czak, die bei Einkäufen unter 30 Euro bar bezahlt und ansonsten die EC-Karte benutzt. Dieses taktische Bezahlen ist keine Seltenheit. „Ich gucke immer, was im Portemonnaie drin ist“, erzählt Angelina Hetmann. Eine klare Taktik ist jedoch nicht bei jedem Kunden zu erkennen. Die technischen Voraussetzungen zwischen Smartphone-Zahlung, EC-Karte und Barzahlung variieren noch stark. Für die neuesten EC-Kartengeräte wird Strom und Internet gebraucht, das Smartphone benötigt dies ebenfalls und zusätzlich noch Sicherheitsüberprüfungen wie Fingerabdruck-Scans oder Geheimzahlen. Bei einer Barzahlung fehlen diese Schritte, um ein paar Brötchen oder anderes zu bezahlen.

• Geduld

„Wenn alle Kunden mit Karte bezahlen, könnten hier Warteschlangen entstehen“, warnt Tatjana Robbers, Filialleiterin von Musswessels in Apen.

Es sei für einen schnellen Kundenfluss nicht von Vorteil, wenn jeder für ein paar Brötchen mehrere Minuten anstehen muss.