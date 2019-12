Apen Von 116 Wünschen hängen noch 30 am Weihnachtsbaum. Im Rahmen der Wunschbaumaktion des Wunschbaumteams der Ev.- Luth. Kirchengemeinde Apen können noch bis Freitag, 6. Dezember, Wünsche benachteiligter Kinder erfüllt werden. Dazu muss nur der Wunschzettel vom Baum im Aper Rathaus gepflückt werden. „Es ist eine große Freude, den Menschen aus Apen zu helfen“, berichtet Anke Helm-Brandau, Leiterin des Wunschbaumteams.

Im Vorfeld hat die Leiterin des Aper Sozialamts, Meike de Freese, 175 Kinder bis 13 Jahren aus der Gemeinde nach ihren Wünschen gefragt. Auf die Anfragen haben 116 Jungen und Mädchen geantwortet. Die Wünsche reichen hierbei vom Adidas-Fußball über einen ferngesteuerten Hubschrauber bis hin zu Puppen und Lego. Die maximale Obergrenze für die Geschenke liegt bei 25 Euro. Was passiert denn, wenn ein Wunschzettel am Baum hängen bleibt?

„In den vergangenen Jahren hat die Kirchengemeinde die restlichen Wünsche erfüllt“, sagt Meike de Freese. Die Geschenke können am Mittwoch, 18. Dezember, und am Donnerstag, 19. Dezember, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde Apen abgeholt werden. Am kommenden Freitag veranstaltet das Wunschbaumteam von den noch übrig gebliebenen Spendengeldern eine Stutenkerl-Aktion. „Wir verteilen circa 435 Stutenkerle an die drei Aper Grundschulen. Damit soll jedes Kind bei etwas von unserer Aktion haben“, sagt die Organisatorin Anke Helm-Brandau.