Aperberg Behutsam führt Gerhard Rhoden seine „Lotty“ auf dem Feld umher und schlägt den Weg zur Mähmaschine ein. Rückwärts geht es für das vierjährige NorwegerPferd zwischen die Deichsel. Tochter Katharina unterstützt ihren Vater bei dieser Aktion. Für Lotty ist dieser Vorgang neu. „Wir haben Lotty im Dezember 2018 gekauft. Unsere Kutsche zu ziehen, kennt sie, aber das Arbeiten mit historischen Gerätschaften noch nicht“, erklärt die Ihauserin.

Gerhard Rhoden wird auf der Veranstaltung „Kornmähen“ am Samstag, 10. August, in Aperberg mit seinem Norweger-Pferd verschiedene Mäh- und Dreschmaschinen in Bewegung bringen. Das macht der Ihauser schon seit einigen Jahren. „Mein anderes Pferd war eingespielt, ist aber im letzten Jahr verstorben. Lotty muss sich an diese Mäh- und Dreschmaschinen gewöhnen“, beschreibt Rhoden den Ablauf.

Mehrere Probeläufe

Ständiges Üben sei erforderlich. „Man muss selber ganz ruhig bleiben, egal, was passiert. Nervosität überträgt sich sofort auf das Pferd“, erzählt der Pferdebesitzer. Die vierjährige Lotty hat an diesem Abend den inzwischen vierten Probelauf erfolgreich bestanden und wird beim „Kornmähen“ ihr Talent beweisen können.

Als 18-Jähriger hat sich Gerhard Rhoden seinen Traum vom Norweger mit seinem ersten Pferd erfüllt. Norweger seien robuste und ruhige Pferde. „Früher habe ich das Pferd auch in der Landwirtschaft bei verschiedenen Arbeiten eingesetzt. Heute habe ich drei Norweger im Stall und es ist reines Hobby“, so Rhoden.

Vor seine Kutsche werden zwei Pferde gespannt. Seit drei Jahren organisiere er Orientierungsfahrten nach Karte: „Einmal jährlich fahren wir eine rund 25 Kilometer lange Strecke durch die Landschaft.“ Start ist der Hof Rhoden in Ihausen. Als Hobbypflüger beteiligte sich Gerhard Rhoden Anfang September an den Niedersächsischen Meisterschaften in Wiesedermeer bei Wiesmoor.

Gerold Wardenburg, Vorsitzender des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Aperberg, und die übrigen Mitglieder freuen sich wieder auf eine große Veranstaltung. Die Männer haben sich bereits seit gut drei Monaten einmal wöchentlich zum „Klüterabend“ in ihrer Maschinenhalle getroffen. Sämtliche historischen Gerätschaften wurden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft: Schrauben nachziehen, Riemenverbinder kontrollieren, Holzfedern erneuern, Gelenke abschmieren und andere Pflegemaßnahmen haben die Liebhaber alter Maschinen durchgeführt. Vor der großen Veranstaltung werde auch Maschine für Maschine im Probelauf getestet.

Frauen bereiten vor

Auch die Frauen, die die Hocken aufstellen werden, haben sich gut vorbereitet: Holschen, gestrickte dicke Wollstrümpfe, den langen Rock, Schürze, langärmeliges Hemd und Sommerhut liegen ebenfalls parat. Ihren Vesperkorb für die Stärkung nach der Arbeit mit belegten Broten, hartgekochten Eiern und Kaffee werden sie allerdings erst am kommenden Samstag packen.

Während des „Kornmähens“ am Samstag, 10. August, wird ab 13 Uhr das Museum auf zwei Hektar Veranstaltungsfläche zum Leben erweckt. Gezeigt werden Getreideernte-Techniken der letzten 200 Jahre und eine Trecker-Oldtimer-Show.

Vorführung aller Schritte

Vorgeführt wird die Ernte vom Mähen bis zum Dreschen. Alle Arbeitsschritte und Maschinen werden gezeigt – dafür gibt es zwei Termine am Nachmittag. Zum Einsatz kommen Sichel und Sense, historische Flügelmäher, Selbstbinder und Mähdrescher. Nach dem Mähen wird das Getreide gedroschen: Flegel, Dreschwalze, Dreschschlitten sowie Spitzdrescher, Breitdrescher und weitere Maschinen werden dazu genutzt. Die Veranstalter freuen sich, dass diese Zeitreise in die Getreideernte der letzten 200 Jahre auch bei Kindern sehr beliebt ist. Anmeldungen für die Oldtimer-Trecker-Show sind am Samstag von 10 bis 14 Uhr möglich. Nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ ist um 21 Uhr ein vergnüglicher Abend mit DJ Günni geplant. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos finden Sie unter www.kornmaehen.de