Aschhausen Die Landjugend Aschhausen hat ihre Aufgabe bei der 72-Stunden-Aktion nicht und in 68 Stunden geschafft, sie hat sie sogar übererfüllt und dabei noch Eigeninitiative bewiesen. Zur Erinnerung: Von Donnerstagabend 18 Uhr, bis Sonntagabend 18 Uhr, sollten drei Insektenhotels entstehen, jeweils eins für die Grundschulen in Elmendorf und Aschhausen und eines für den Kindergarten in Gristede – weil die Landjugend auch zahlreiche Mitglieder aus der Nachbargemeinde hat.

Am Sonntag um 14 Uhr waren die drei Hotels fertig und standen sogar bereits fertig an ihren Plätzen – was eigentlich gar nicht Teil Aufgabe war.

Zudem hatte sich die Landjugend dafür entschieden, das Insektenhotel in Aschhausen nicht bei der Schule aufzustellen. „Als wir für die Info-Tafeln recherchiert haben, haben wir gemerkt, dass ein Insektenhotel da stehen sollte, wo es auch Nahrung für Insekten gibt“, berichtet die Landjugend-Vorsitzende Imke Bölts. „Das ist aber bei der Schule nicht der Fall.“

An der Richtmoorstraße, bei einer Wetterschutzhütte für Radfahrer fanden die Jugendlichen einen besseren Standort. „Hier konnten wir gleich eine Bienenweide ansäen, es gibt immer Publikum und der Platz ist nah genug, dass auch Kindergarten und Grundschule ihn leicht erreichen können, wenn es da um das Thema Insekten geht“, so Bölts.

In Gristede wurde das Insektenhotel auf dem neuen Dorfplatz, direkt beim Kindergarten installiert. Es ist, wie das in Aschhausen mit einem Reetdach versehen. „Das Dach ist ziemlich schwer, deshalb haben wir uns entschieden, die Hotels gleich auf ihr Fundament zu setzen“, sagt Bölts.

Nur in Elmendorf an der Grundschule steht ein Hotel aus Paletten noch nicht auf seinem endgültigen Fundament. Weil das wirklich direkt auf dem Schulgelände steht, muss die Gemeinde die Sicherheit noch überprüfen.

Am Sonntag konnten die Jugendlichen dann noch mit Kaffee und Kuchen und vielen Besuchern ihren Erfolg feiern, bevor es nach kurzen Nächten ins Bett ging.

„Wir haben für Material und Verpflegung sehr sehr viel Unterstützung bekommen, von Firmen und von Privatleuten und sind dafür sehr sehr dankbar“, sagte Imke Bölts am Montag. „Die Aktion war ein voller Erfolg und hat die Gruppe enger zusammengeschweißt, auch wenn es zwischendurch mal etwas chaotisch war. Wir hoffen, die Insekten nehmen unsere Hotels gut an.“