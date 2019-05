Aschhausen Die Planungen für ein neues Baugebiet in Aschhausen, östlich der Wiefelsteder Straße und nördlich der Heinrichstraße nehmen konkretere Formen an. Am kommenden Montag, 3. Juni, soll der Ausschuss für Planung, Energie und Umwelt darüber erstmals beraten. Auf einer Fläche von insgesamt rund 6,5 Hektar sollen bis zu 88 Wohneinheiten entstehen. Hierbei sind sowohl Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser sowie Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen.

Die Gemeindeverwaltung ist der Auffassung, dass damit den Zielen der Verdichtung und der Möglichkeit der Schaffung kostengünstigen Wohnraums Rechnung getragen werden kann – wie es im Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises gefordert wird.

Gestaltungsvorschriften

Vorgeschlagen wird von der Verwaltung auch bei diesem Neubaugebiet die Aufnahme von Gestaltungsvorschriften. Um jedoch den Wünschen nach einer zeitgemäßen Architektur und den heutigen Anforderungen an eine energetische Bauweise gerecht zu werden wurden diese in Teilbereichen etwas „aufgelockert“. Was genau das bedeutet, will die Verwaltung im Ausschuss erläutern.

Vor dem Hintergrund der begrenzten Kapazitäten im Bereich der Kindertagesstätten sei eine Realisierung des Baugebietes in mehreren Abschnitten möglich. Die Abschnitte in dem neuen Baugebiet sollten zudem vor dem Hintergrund der begrenzten Kapazitäten möglichst wenige Bauplätze umfassen. Es könne außerdem sinnvoll sein, den Verkauf der einzelnen Bauabschnitte zeitlich zu strecken, heißt es im Vorschlag der Verwaltung.

Ausschuss tagt

Mit der Beratung über eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes wird der erste Schritt für das Baugebiet getan. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet im Herbst 2020 oder Frühjahr 2021 beginnen können.

Der Ausschuss tagt am kommenden Montag, 3. Juni, ab 17 Uhr im Haus Brandstätter, am Brink 5. Die Sitzung ist öffentlich.