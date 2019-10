Aschhausen /Freinsheim Leicht könnte man ihn übersehen, den einzigen offiziellen Weinberg im Ammerland. 18 Reihen mit Reben stehen an der Wiefelsteder Straße gegenüber dem Heidpand.

„Das Land gehört unserer Familie schon lange“, sagt Gerd zur Brügge, Juniorchef im Hotel Jagdhaus Eiden, und blickt über den leicht ansteigenden „Pastoors Kamp“. „Die Idee, hier Wein anzubauen, hatte mein Vater auch schon einige Zeit.“ Weine sind eine der Leidenschaften von Gerd zur Brügge Senior. Als 2016 die Zuweisung der ersten fünf Hektar Weinbaufläche in Niedersachsen anstand, nutzte die Familie die Chance, das bisher verpachtete Land in Aschhausen zurückzuholen. Die Landwirtschaft war einst schließlich der Haupterwerb der Familie.

Marco Scheper, als Sommelier im Jagdhaus Eiden anerkannter Weinkenner, wurde kurzerhand nebenbei zum Weinbauern. „Wir hatten natürlich eine Bodenanalyse gemacht, die gezeigt hat, dass sich der Eschboden sehr gut für den Weinanbau eignet“, berichtet er. Westwind und Sonne sorgen dafür, dass Tauwasser schnell trocknet. Die Bedingungen waren also gut. „Im Weinbau mussten wir natürlich bei Null anfangen“, sagt Scheper. Er absolvierte ein Praktikum, ließ sich beraten. Die Auswahl der Rebstöcke fiel auf die Sorten Solaris und Muscaris. 818 Reben der ersten, 478 der zweiten Sorte wurden gepflanzt und aufgezogen.

Erster Jahrgang

Die Trauben, die vor wenigen Wochen an der Wiefelsteder Straße „gelesen“ – also geerntet – wurden, sind der zweite Jahrgang, der es auch tatsächlich in Weinflaschen geschafft hat. „Mit dem ersten Jahrgang sind wir sehr zufrieden“, sagt Scheper. „Es ist ein gut schmeckender fruchtiger Wein geworden.“ Wie der zweite Jahrgang abschneidet, das weiß Scheper noch nicht – dafür aber Ralph Kirchner.

592 Kilometer vom „Pastoors Kamp“ und Bad Zwischenahn entfernt, liegt die kleine Stadt Freinsheim in Rheinland Pfalz, umgeben von einer historischen Stadtmauer. Die Stadt ist ein beliebtes Touristenziel. Auf dem Weg hierher kann man über Stunden durch Weinberge fahren, kein Vergleich zum kleinen Ammerländer Weinberg.

Am Rand des Ortes, direkt hinter der Stadtmauer, liegt das Weingut von Ralph Kirchner. Der 38-jährige Winzer und Scheper haben sich vor einigen Jahren über einen Großhändler kennengelernt, Weine aus Freinsheim stehen im Jagdhaus Eiden auf der Karte. Und zum zweiten Mal haben nun die Trauben aus Zwischenahn den langen Weg in die Pfalz zurückgelegt, um dort „ausgebaut“, also verarbeitet zu werden.

„Es wurde frühmorgens gelesen, dann wurden die Trauben direkt zu uns gefahren und möglichst zügig verarbeitet“, erläutert der Winzer. Die etwas früher reifen Solaris-Trauben kamen zuerst, drei Wochen später die Muscaris-Trauben.

650 Liter

Inzwischen lagert die Ernte des Jahres 2019 längst in flüssiger Form in einer großen Halle in Freinsheim. Bis unters Dach ragen hier die großen Metallbehälter, daneben und in einem weiteren Raum stehen klassische Holzfässer. Insgesamt 130 000 bis 140 000 Liter Wein reifen hier heran – gerade mal 650 Liter haben die Trauben aus Niedersachsen in diesem Jahr ergeben. „Der Ertrag war etwas geringer als im letzten Jahr“ sagt Kirchner. Wöchentlich kontrolliert er den Fortschritt des Weins, der bei 18 Grad im Fass lagert. Er lässt etwas von der noch gelblich-milchigen Flüssigkeit aus dem Metallfass in ein Glas rinnen und reicht es herunter. Ein Geruch wie von reifen Bananen entströmt dem Glas. Ist der Wein fertig gereift und in Flaschen gefüllt – im März wird es soweit sein – soll er Aromen von Litschi, reifer Quitte und etwas Rosenduft verströmen. „Ganz eigen – Ganz Eiden“ so beschreiben Familie zur Brügge und Scheper den Wein, und so wird es auch wieder auf der Flasche stehen.

Die Kooperation sei für beide Seiten ein Gewinn, sagt Kirchner: „Das Jagdhaus Eiden spart sich große Investitionen für die Kelter und Abfüllanlage.“ Der Pfälzer Winzer setzt darauf, künftig auch die eigenen Weine noch etwas besser vermarkten zu können.

Und wie schätzt der Profi aus der Pfalz den Tropfen aus Niedersachsen ein? „Dieser Wein braucht sich nicht zu verstecken, wir sind positiv überrascht“, sagt Kirchner. „Die Böden in Niedersachsen sind ja ganz anders als unsere, und Böden sind prägend für den Wein.“

Allerdings, und das sagt auch Marco Scheper in Bad Zwischenahn, war es nicht das Ziel, so etwas wie einen Spitzenwein zu produzieren: „Der Wein soll ein schöner Begleiter zum Essen werden.“ Kirchner in der Pfalz sagt: „Dieser Wein soll Lust auf ein zweites Glas machen, vielleicht auch darauf, sich eine Flasche mit nach Hause zu nehmen, um sich dort den Urlaub in Erinnerung zu rufen.“

Künftig 1,3 Hektar

819 Flaschen hat der Jahrgang 2018 ergeben, dieses Jahr werden es etwas weniger. Bei diesen Stückzahlen soll es auf Dauer nicht bleiben. 0,36 Hektar an der Wiefelsteder Straße sind bislang mit Reben bepflanzt. Gerne würde die Familie zur Brügge auf Dauer die kompletten 1,3 Hektar vom „Pastoors Kamp“ bepflanzen.

Neben den weißen Muscaris- und Solaris-Reben die jetzt gemeinsam zu einem Wein verarbeitet werden, soll es künftig auch einen Rotwein und eventuell einen weiteren Weißwein geben. „Bei einem guten Jahrgang könnten wir dann auf bis zu 4000 Flaschen kommen“, so Scheper. Die würde es dann nicht mehr nur im Hotel und dem Restaurant geben, sondern auch im regionalen Handel.

Auch künftig wird Scheper von Kirchner Hilfe bekommen, beim Rebschnitt oder in Fragen des Pflanzenschutzes. Aber auch in Niedersachsen tauschen sich die Neu-Winzer untereinander aus. Mehr als 20 davon gibt es, die auch bereits über eine Verbandsgründung nachdenken. „Allerdings sind wir die ersten, die auch wirklichen einen Wein in der Flasche haben“, so Scheper.